Президент Чечни Кадыров заявил, что Россия не пойдет на уступки в Украине

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров обращается к военнослужащим во время выступления с заявлением, посвященным военному конфликту на Украине, в Грозном, Россия, 25 февраля 2022 г. REUTERS/Gengis Kondarov/File Photo

ЛОНДОН (Рейтер) — Рамзан Кадыров, президент российской Чечни, заявил в среду, что Москва не пойдет ни на какие уступки в войне на Украине, отклонившись от официальной линии, предположив, что кремлевский переговорщик был неправ.

Кадыров, который воюет с чеченскими силами на Украине в рамках российской военной операции, заявил в комментариях в Telegram, что президент Владимир Путин не остановит начатое там.

Он выступил после того, как Владимир Мединский, главный представитель России на переговорах, заявил после переговоров с Украиной во вторник, что Москва предпринимает шаги по деэскалации конфликта, включая снижение военной активности вокруг Киева. Подробнее

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«Мы не пойдем ни на какие уступки, это было… Мединский ошибся, дал неправильную формулировку… И если вы думаете, что он (Путин) оставит начатое в том виде, в каком он дал нам сегодня, это неправда», — сказал Кадыров.

Кадыров, пришедший к власти в преимущественно мусульманском южном регионе России, Чечне, после двух мощных постсоветских войн, часто называл себя «пехотинцем» Путина. Москва потратила огромные деньги на восстановление региона под его руководством.

Хотя он обладает большой властью и является одним из самых влиятельных региональных лидеров страны, его противоречивые заявления с Мединским по имени были очень необычными по такой деликатной теме, как война.

«Это, конечно, серьезная проблема для Путина», — написала в Telegram политолог Татьяна Становая.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Гая Фолконбриджа и Марка Тревельяна

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