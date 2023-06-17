Президент ЮАР Рамафоса заявил Путину, что война в Украине должна прекратиться

Антуанетта Рэдфорд

Новости BBC

17 июня 2023, 19:29 МСК Обновлено 1 час назад

подпись к изображению, Недавно Украина начала наступление, чтобы вернуть территорию, захваченную Россией.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил президенту России Владимиру Путину, что война в Украине должна быть прекращена.

Комментарии г-на Рамафосы прозвучали, когда он встретился с г-ном Путиным в Санкт-Петербурге в субботу в рамках миротворческой миссии с шестью другими африканскими странами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу делегации, что не будет вести переговоры с Россией по поводу оккупации ею украинской земли.

Путин начал вторжение в прошлом году и обвинил Украину в отказе от переговоров.

На встрече в Санкт-Петербурге Рамафоса призвал обе стороны вернуть своих военнопленных и вернуть домой детей, похищенных Россией.

Поскольку африканская делегация потребовала вернуть детей семьям, Путин прервал их выступление, заявив, что Россия их защитит.

«Дети — это святое. Мы вывезли их из зоны конфликта и сохранили их жизнь и здоровье», — сказал он. В ООН заявили, что у нее есть доказательства незаконной передачи сотен украинских детей в Россию

Г-н Рамафоса предупредил г-на Путина о последствиях войны для Африки и сказал, что она должна быть решена дипломатическим путем.

«Война не может продолжаться вечно, все войны должны быть разрешены и в какой-то момент должны закончиться», — сказал он. «Мы здесь, чтобы сделать очень четкое заявление о том, что мы хотим, чтобы эта война закончилась».

Война серьезно ограничила экспорт зерна из Украины и удобрений из России, что особенно затронуло африканские страны и усугубило глобальную нехватку продовольствия.

Но г-н Путин обвинил Запад в зерновом кризисе, а не в войне на Украине, и сказал, что только 3% экспорта зерна, разрешенного в соответствии с заключенной при посредничестве ООН сделкой по обеспечению безопасного прохода через Черное море, идет в беднейшие страны мира. . READ «Чистая правда»: как Россия изображает свою борьбу в Украине | Новости мира

Он также похвалил то, что он назвал сбалансированной позицией Африки в войне.

Африканская группа, в которую входят представители Южной Африки, Египта, Сенегала, Конго-Браззавиля, Коморских Островов, Замбии и Уганды, разработана специально для обеспечения широты и сбалансированности участников из разных частей Африки, имеющих разные взгляды на конфликт.

Считается, что Южная Африка и Уганда склоняются к России, а Замбия и Коморские острова ближе к Западу. Египет, Сенегал и Конго-Браззавиль в основном нейтральны.

Африканские страны в первую очередь видели конфликт между Россией и Западом.

Включите JavaScript или попробуйте другой браузер, чтобы воспроизвести этот контент. название видео, «Дорога к миру непроста», — заявил президент Украины Сирил Рамафоса.

Делегация также встретилась с украинскими лидерами в пятницу, где г-н Рамафоса предупредил, что война в Европе затрагивает от 1,2 до 1,3 миллиарда человек в Африке.

После того, как лидеры приземлились, над столицей Украины Киевом завыли сирены воздушной тревоги, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, доказывает, что Путин хочет «больше войны».

Во время встречи Зеленский сказал делегации, что «важным результатом вашей работы» будет рекомендация об освобождении политзаключенных, удерживаемых Россией.

Встреча проходит на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и Украиной, поскольку Украина начала контрнаступление в районе Багмута.