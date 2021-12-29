Президент Nintendo Шунтаро Фурукава предупреждает о проблемах с поставками коммутаторов в 2022 году

На прошлой неделе мы услышали от президента Intel, как Глобальный дефицит микросхем, вероятно, сохранится Вплоть до 2023 года, и теперь у нас есть еще одно обновление, на этот раз от главы Nintendo Сунтаро Фурукавы.

По словам Фурукавы, продажи Switch в конце года были довольно высокими (особенно для модели OLED), и теперь Nintendo обеспокоена тем, что она не сможет произвести столько единиц, сколько захочет, что может привести к стагнации поставок после начало 2022 года.

«Это зависит от спроса, но, как мы опасались, мы не сможем производить то, что хотим».

Вот полное изложение того, что Фурукава сказал через старшего аналитика. Дэвид Гибсон:

Итак, интервью с президентом Nintendo — 1) презентация Switch может замедлиться после начала 2022 года, 2) сказал, что продажи Switch в 2021 году на конец года были высокими, особенно OLED.

Вдобавок 3) В США у меня были проблемы с логистикой, и я прибегал к авиаперевозкам, чтобы добраться до магазинов на Черную пятницу. 4) Они впервые использовали железнодорожные перевозки в ЕС для удовлетворения спроса.

Но 5) он сказал, добавив, что после Нового года «это зависит от спроса, но, как мы опасались, мы не сможем произвести столько, сколько захотим». Кажется, что наставничество может быть трудным. #NintendoSwitch

Как заявил президент Nintendo Ранее в этом году в мае Как производство Switch пытается угнаться за потребительским спросом. Дефицит предложения был постоянной проблемой с момента пандемии.

Были ли у вас трудности с приобретением Nintendo Switch в последнее время? А как насчет модели OLED? Комментарий ниже.