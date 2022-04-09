Прекрасный вид на район Киски на Lady Spartan / Wildcat Invitational

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пятница, 8 апреля 2022 г. | 21:59

Чазз Бала | Обзор трибуны Элиза Миллер из округа Киски возвращает второе место в эстафете среди девушек на 3200 метров во время турнира Wildcat Invitaional в пятницу, 8 апреля 2022 года, на Мемориальном стадионе в Латробе.

У команды по легкой атлетике района Киски в пятницу не было ни одного гонщика, занявшего первое место на ежегодном мероприятии Lady Spartan / Wildcat Invitational, но «Кавальерс» увезли домой несколько медалей.

Женская эстафетная команда округа Кески на 3200 метров, состоящая из Джулии Снайдер, Лили Мерфи, Эли Хекер и Элизы Миллер, финишировала второй после Хемпфилда со временем 10: 9,46 на Мемориале Ла Троб в дождливый и дождливый день. Время Хемпфилда было 9:58,98.

Позже Миллер занял пятое место в забеге на 400 м со временем 1: 02,63.

Ньясия Чемберс заняла третье место в прыжках в высоту, преодолев 4 фута 8 дюймов, а Эйвери Село заработала бронзовую медаль в тройном прыжке. Ее лучший прыжок был 32-9 ½.

Кэмпбелл Карри из округа Кискей занял четвертое место в тройном прыжке с прыжком 39 футов 3 дюйма и прыжком в длину 19-8 ¾.

Брейден Мика из «Кавальерс» заработал медаль за шестое место в броске с броском 42-7. Белла ДеВито стала шестой в прыжках с шестом.

Джек Коулман занял шестое место в беге на 300 метров с барьерами.

Пол Шофилд — писатель в редакционном совете Tribune. Вы можете связаться с Полом по электронной почте [email protected] или через Twitter. .