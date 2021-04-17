Прекращение авиасообщения с Турцией ударило по туристическому сектору России

Российский туристический сектор, пострадавший от решения Кремля прекратить чартерные рейсы в Турцию, с нетерпением ожидает возобновления рейсов в Турцию и из Турции к 1 июня.

Москва заявила, что приостановила большинство рейсов в Турцию, популярное направление для миллионов российских туристов, сославшись на всплеск коронавирусной инфекции, что происходит на фоне растущей политической напряженности из-за поддержки Анкарой Украины.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в понедельник, что большинство чартерных и регулярных рейсов в Турцию и обратно будут ограничены с 15 апреля по 1 июня.

Жуликова заявила в телеобращении, что между Москвой и Стамбулом будет продолжаться два рейса в неделю.

Юрий Барзкин, вице-президент Российской Федерации туриндустрии, заявил, что российские компании потеряют около 5 миллиардов рублей (65 миллионов долларов) из-за приостановки авиасообщения.

«Мы надеемся компенсировать эти потери. Мы также ожидаем, что правительство инициирует программу поддержки авиакомпаний и туроператоров», – сказал он российскому информационному агентству ТАСС.

На пресс-конференции в понедельник она заявила, что полеты для приема граждан России, работающих на проекте АЭС «Аккую» в южной турецкой провинции Мерсин, также будут продолжены.

По данным Российской федерации туроператоров (АТОР), около 530 000 россиян забронировали поездки в Турцию, причем только в результате отмены бронирования рейсов туристическая отрасль может понести более 422 миллионов долларов.

Решение значительно сократить количество рейсов в Турцию, которая в значительной степени зависит от доходов от туризма, было объявлено через два дня после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.