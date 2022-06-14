Этой весной в Университете Джорджии было выбрано рекордное количество студентов бакалавриата — восемь. Он занимает третье место в стране в списке лучших учебных заведений по стипендиям Buren 2022. Эти студенты получат финансирование для изучения важных языков за границей в обмен на год федеральной службы.

На сегодняшний день UGA получило 89 предложений о предоставлении стипендий и стипендий Boren и 54 за последние 10 лет. Университет также был назван лучшим учебным заведением по стипендиям Buren в 2021 году.

— сказала Мег Амстутц, временно исполняющая обязанности заместителя декана и декана колледжа Морхед. «Мы благодарны за возможности, которые эти награды предоставляют студентам UGA».

В 2022 году 208 студентов бакалавриата по всей стране получили стипендии Buren, а 121 аспирант — стипендии Buren. Премия предназначена для добавления важных международных и языковых компонентов в образование студентов, предоставляя им возможность учиться за границей в глобальных областях, представляющих интерес для Соединенных Штатов.

Национальная инициатива находится в ведении Института международного образования от имени Образовательной программы национальной безопасности. Обладатели премии Борен обязуются работать на федеральное правительство в течение как минимум одного года после выпуска в обмен на финансирование в размере до 25 000 долларов.

«Мы очень гордимся нашими стипендиатами Burren и благодарны за тесное сотрудничество с ведущими российскими и португальскими программами UGA», — сказала Элизабет Хьюз, специалист по работе со студентами в Morehead Honors College и представитель кампуса Burren Awards. «Наши студенты хорошо подготовлены к тому, чтобы начать свою карьеру в сфере национальной безопасности и государственной службы после завершения обучения резцу».

один получатель —Леа Уитмор От Такера — он воспользуется наградой для изучения арабского языка в Иордании. Она учится на втором курсе с отличием и работает в институте по специальности биологические науки.

Остальные семь получателей — студенты флагманских языковых программ UGA. Программа Language Flagship предоставляет студентам бакалавриата возможность повысить уровень владения языком на профессиональном уровне на одном из семи основных языков. Программы возглавляют признанные на национальном уровне лидеры и новаторы в области языкового образования. UGA проводит программы Language Flagship на португальском и русском языках.

Студент основной программы португальского языка в UGA, Нелли МакКоммонс Из Бишопа она будет изучать португальский язык и завершит стажировку в течение года обучения в Бразилии. Маккомонс учится на втором курсе с отличием, специализируясь на латиноамериканских и карибских исследованиях, международных отношениях и женских исследованиях, а несовершеннолетние — на испанском и португальском языках.

Следующие шесть получателей — все участники флагманской программы UGA по русскому языку — получили стипендию Борена для поддержки их участия в программе последнего года обучения русскому языку и прохождения стажировки.

Сидней Бьюкенен Августа учится на третьем курсе по специальности «Российские и международные отношения».

Роберт Фокс Мариэтта — студентка пятого курса, специализирующаяся на русском и романском языках, с дополнительным образованием в области международных отношений.

Лорен Харви Норфолк, Вирджиния, студентка третьего курса специальности «Российские и международные отношения».

Натали Наваррете Из Бока-Ратон, штат Флорида, студент третьего курса с отличием и научный сотрудник со специализацией в России, Испании и международных отношениях, а также второстепенным в области латиноамериканских и карибских исследований.

Дана Ньюман Д-р Файетвилль — студент четвертого курса, специализирующийся на российских и международных отношениях и антропологии.

Мориа Томас Надежда Доброй Надежды — студентка четвертого курса специальности «Российские и международные отношения».

«Высокий процент успешно сдавших экзамены и количество стипендий Борена, присужденных нашим студентам в этом году, очень впечатляют, — сказала Виктория Хаско, директор флагманской российской программы UGA и научный сотрудник Центра международной торговли и безопасности. «Отрадно видеть, что в UGA процветает новаторская модель учебной программы по языку, и мы гордимся тем, что наши студенты получили признание и поддержку благодаря своей приверженности важным языковым исследованиям, охватывающим их студенческую карьеру».

Список лучших учебных заведений для получения стипендий Buren 2022 доступен по ссылке. https://www.borenawards.org/статистика.