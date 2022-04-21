Премьерам, мэрам и главе ЦБ запрещен въезд в Россию на последних турах

После недавнего раунда санкций, объявленных режимом президента Владимира Путина, премьер-министрам, мэрам, высокопоставленным представителям разведки и вооруженных сил, а также горстке канадских журналистов запретили въезд в Россию.

В четверг МИД России добавил 61 канадца в так называемый «стоп-лист», запретив им въезд в Россию на неопределенный срок.

В министерстве заявили, что всех обвиняют в «причастности к развитию, доказательству и реализации русскоязычного направления правящего режима в Канаде».

Ллойд Оксворт, член кабинета министров Крита, который сейчас возглавляет Всемирный совет по делам беженцев, рассмеялся, когда узнал, что его запретили.

«Старая поговорка гласит, что вас хорошо знают по компании, которой вы владеете, и по компании, которая вам не нравится», — сказал он.

«Это не удивительно, но это указывает на то, насколько они глупы на самом деле».

Мэр Оттавы Джим Уотсон, поддержавший установку двуязычных вывесок «Free-Libre Ukrainian» возле посольства России, заявил, что продолжит поддерживать украинцев и «ненавидеть русских».

«У меня нет планов ехать в Москву или какую-либо часть России, я не буду этого делать, потому что не хочу оказывать им какую-либо поддержку», — сказал он СВС.

«Но это серьезный вопрос. Они делают это, потому что, честно говоря, я думаю, что они проигрывают гражданскую войну в результате незаконной оккупации части Украины».

На той же неделе правительство Канады объявило о новом пакете санкций против лиц, связанных с российским правительством, включая дочерей Путина.

Уотсон позирует в платье из рододендрона. Когда в прошлом месяце возле российского посольства были открыты рекламные щиты Free-Libre Ukraine, Андрей Буквич, отвечающий за посольство Украины в центре Мадрида, Флори и Канада, слева. (Розали Синклер / Radio-Canada)

На этой неделе премьер-министр Джастин Трюдо также объявил о планах отправить в Украину тяжелую артиллерию, поскольку российские войска активизируют наступление в восточных регионах страны.

В растущий «стоп-лист» России добавлен 61 человек:

Кэмерон Ахмед, директор по связям с общественностью премьер-министра

Генерал-майор Стив Боуэн, командующий канадским спецназом

Джереми Брэдхерст, старший советник премьер-министра

Шелли Брюс, президент Института безопасности связи (CSE)

Вице-адмирал Крейг Бейнс, командующий Королевскими военно-морскими силами Канады

Халина Винник, президент Украинско-канадской женской лиги

Дэвид Виньолд, директор Канадской службы обороны и разведки (CSIS)

Директор CSIS Дэвид Виньолд был добавлен к последнему раунду ответных санкций. (Шон Гилпатрик / The Canadian Press)

Терри Клавин, журналист и обозреватель

Балкан Девлан, старший коллега в McDonald-Laurer Institute

Ромео Даллер , сенатор в отставке и бывший генерал-лейтенант канадской армии

Полковник Райан Деминг, командир 8-й дивизии на базе канадской армии в Трентоне.

Генерал-лейтенант Люк-Фредерик Гилберт, командующий учениями операции «Объединение» в Украине

Джон Айвисон, журналист и обозреватель Национальная почта

Мартин Ирман, президент Export Promotion Canada (EDC)

Джейсон Кенни, премьер-министр Альберты

Премьер-министру Джейсону Кенни запретили въезд в Россию. (Майк Симдингтон / CBC)

Брайан Хлоя, заместитель премьер-министра

Дон Костелло, советник премьер-министра по иностранным делам и политике безопасности

Фредерик Коте, бывший командир Учебной миссии Объединения

Мелани Лейк, бывший командир учебной миссии Unifire

Марк Маккиннон, старший международный корреспондент Глобус и почта

Я получаю много «поздравлений» ответов на это. Но для меня это был настоящий грустный день. Мне нравилось то время, когда я жил в России и завел там много друзей (хотя многие из них уехали). Я всегда старался честно сообщать о стране. Я думаю, что это проблема. https://t.co/o8BjheD3yr —Маркмаккиннон

Шувалой Маджумдар, старший коллега Института Макдональда-Лорье

Сабрина Мэддокс, автор

Дифф Макклелум, управляющий Банка Канады

Глава Банка Канады Тифф Макклеллан. (Шон Гилпатрик / The Canadian Press)

Роман Медик, старший советник по инвестициям BMO

Майкл Меллинг, глава CTV News

Борис Михайлец, Украинская лига Канады

Скотт Мо, премьер-министр Саскачевана

Премьер-министр Саскачевана Скотт Мо выступил перед журналистами. (Морин Мукерджи / CBC)

Дэвид Моррисон, заместитель министра международной торговли и личный представитель премьер-министра в G7

Генерал-лейтенант Аль Майнзингер, главнокомандующий ВВС Канады

Гетти Нивьяпанди, генеральный секретарь Amnesty International

Сандра Обе, руководитель аппарата госсекретаря

Вице-адмирал Роберт Актерлони, главнокомандующий Объединенным оперативным командованием Канады

Майк Пауэр, начальник штаба обороны

Генерал-лейтенант Ален Беллеттье, заместитель командующего Североамериканским командованием космической обороны

Боб Рэй, посол Канады в ООН

Майкл Сабиа, заместитель министра финансов

Контр-адмирал Брайан Санторбиа, командующий Атлантическим флотом и Объединенной оперативной группой в Атлантике.

Джилл Синклер, представитель Канады в Консультативном комитете по реформе безопасности в Украине

Хизер Стефенсон, премьер-министр Манитобы

Премьер-министр Манитобы Хизер Стивенсон больше не может ездить в Россию. (Дэвид Липновски / The Canadian Press)

Райан Стимпсон, бывший командир Учебной миссии Объединения

Генерал-майор Майкл-Генри Сен-Луи, исполняющий обязанности командующего канадской армией

Джон Тори, мэр Торонто

Патрик Трэверс, старший советник премьер-министра по внешней политике

Джеффри Дуп, бывший командир Учебной миссии Объединения

Кэтрин Тайд, президент Канадской радиовещательной корпорации (CBC)

Кэти Делфорд, руководитель аппарата премьер-министра

Кэти Делфорд, генеральный директор Justin Trudeau, в предвыборном автобусе. Телфорд и несколько сотрудников PMO были добавлены в список России. (Шон Гилпатрик / Canadian Press)

Дэвид Уолмсли, главный редактор Глобус и почта

Джим Уотсон, мэр Оттавы

Грэм Флок, секретарь казначейства

Дуг Форд, премьер-министр Онтарио

Премьер-министр Онтарио Дак Форд также находится в списке. (СВС)