Премьера российско-грузинского совместного производства «Нина» состоялась на Шанхайском международном кинофестивале.

Тьюнг

Тьюнг

«Нина», совместное российско-грузинское производство, дебютировала в основном конкурсе на Золотом кубке 25-го Шанхайского международного кинофестиваля в понедельник.

Фильм посвящен истории Нины, женщины под тридцать, которая живет тихой и счастливой жизнью, с мужем и сыном, которые заинтересованы в работе, которая ей нравится. Однако телефонный звонок от ее бывшего парня Руслана разрушает мир ее хорошей жизни. Будучи тяжело больным, он надеется, что Нина сможет вернуться в Тбилиси, столицу Грузии, где они раньше жили, чтобы позаботиться о нем. Когда Нина принимает приглашение, поездка меняет жизнь каждого.

Юлия Пересильд изображает Нину чувствительной и ранимой женщиной. Ее интерпретация этого главного героя была оценена публикой как мягкий, но сильный и жизнерадостный персонаж.

«Что касается Нины, она надеется добиться чувства любви, но, конечно, она платит высокую цену», — сказала 38-летняя Пересильд, ветеран, получившая десятки ролей в российском кино и на телевидении. «Перед лицом спокойной и неизменной жизни у людей всегда возникают какие-то идеи или фантазии».

В плане кинематографического творчества продюсер Катя Филиппова рассказала об идеях режиссера Оксаны Бычковой. «Для режиссера персонаж Нины представляет его личные идеи и концепции, а прототип сюжета исходит от российского сценариста», — сказала она.

В начале фильма у Нины счастливая семья, но когда она уезжает в Грузию, все резко меняется, и Нина в конце концов начинает с трагического конца. «Режиссер хочет передать через такую ​​историю, что ты можешь выбирать, но за каждый свой выбор приходится платить соответствующую цену», — сказала Пересильд.