Премьера фильма «Россия-24» из цикла «Формула силы», посвященного 30-летию независимости Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ, Азербайджан, 30 января.

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На телеканале «Россия-24» вышла программа «Формула власти», посвященная 30-летию восстановления независимости Азербайджана и 60-летию со дня рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тренд сообщает АЗЕРТАДЖ.

Преданный ведущий «Формулы власти», первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман открыл программу кадрами десятилетней давности, на которых Президент Ильхам Алиев рассказывает о планах развития страны.

С годами все они стали реальностью. В программе рассказывается о глобальных энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, динамичном развитии страны во всех сферах, ее растущем международном авторитете как успешного председателя международных организаций, в частности Движения неприсоединения, оказании гуманитарной помощи развивающихся стран во время пандемии коронавируса и высокой оценки ВОЗ со стороны Азербайджана.

Решена главная проблема Азербайджана – нагорно-карабахский конфликт ушел в историю. В интервью Президент Ильхам Алиев говорил о восстановлении территориальной целостности страны и освобождении исконных земель Азербайджана. В программе были кадры восстановления освобожденных земель и визитов президента в Карабах.

Михаил Гусман подчеркнул атмосферу толерантности, которая с незапамятных времен существовала для представителей различных национальностей и религий в Азербайджане. Телеведущий сказал, что знает об этом не понаслышке. «Мультикультурализм у азербайджанцев в крови, — сказал Михаил Гусман.

В программе также освещались широко развивающиеся азербайджано-российские отношения. С сердечными пожеланиями процветания Азербайджану Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с юбилеем. Президент Ильхам Алиев рассказал об успешных отношениях между Азербайджаном и Россией, которые расширяются во всех сферах, в том числе и в гуманитарной сфере.

Программа выходила в эфир и вечером, и утром.