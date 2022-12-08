Премьера The Rise Now состоялась в Санкт-Петербурге после того, как получила потрясающий отклик В Москве присутствуют Аллу Арджун и Рашмика Манданна

Перед большой премьерой в России актерский состав «Пушпа: Взлет» путешествует по стране на премьеру. После того, как фильм был показан в Москве, недавно его показали в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что фильм получил большой отклик у российских фанатов, они были рады видеть команду на премьере.

Знаменитая звезда Аллу Арджун, Рашмика Манданна и режиссер Сукумар вместе с актерским составом фильма «Пушпа: Восстание» посещают площадки для продвижения фильма по всей России. Недавно они стали свидетелями огромной любви со стороны российских фанатов, когда посетили премьеру фильма. Фильм в Санкт-Петербурге.

В своих социальных сетях создатели поделились видео, на котором запечатлены моменты, когда команда прекрасно провела время в Санкт-Петербурге. Они также написали комментарий —

«Команда #ПушпаTheRise осыпали любовью и аплодисментами на премьере в Санкт-Петербурге ❤️‍🔥

Большое русскоязычное выступление 8 декабря 💥

#ThaggedheLe #PushpaInRussia

Значок звезды @alluarjunonliner @ashmika_mandannaaryasukkuThisIsDSSPMythriOfficial @4seasonscreationsas’

Pushpa: The Rise стартовал 1 декабря в Москве и 3 декабря в Санкт-Петербурге. Фильм впервые будет показан на церемонии открытия V Фестиваля индийского кино, который пройдет в 24 городах России.

Кроме того, Pushpa: The Rise готовится к большому русскоязычному релизу 8 декабря. В то время как Pushpa Mad: Rise захватила нацию, фанаты Они с нетерпением ждут дальнейших обновлений, так как команда также готовится к Pushpa: The Rule.

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