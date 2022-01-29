Премьер Великобритании призвал Путина попытаться остановить вторжение в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонПресс-секретарь Бориса Джонсона заявил, что британец Борис Джонсон не был допрошен в рамках двухпартийного расследования Кремля: санкции не повредят лично Путину — Hill Morning Report — Байден: нападение России «изменит мир» Подробнее Он посетит Россию и поговорит с президентом Президент России Владимир Путин Владимир Владимирович Путин: Да, США могли бы вмешаться на законных основаниях, если бы Россия вторглась в Украину. Российско-украинский конфликт угрожает престижу США, Китай призывает США «прекратить вмешиваться» в Олимпиаду Подробнее По телефону пытаются остановить вторжение в Украину.

Представитель администрации Джонсона Выступая перед The ​​Independent в пятницу, премьер-министр Он посетит регион в ближайшие дни, поскольку напряженность в связи с возможным вторжением России в Украину нарастает.

«Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе», — сказал представитель, сообщает The Independent. В разговоре с президентом Путиным на этой неделе он еще раз повторит необходимость России отступить и вести дипломатические переговоры.

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих у украинской границы и пригрозила ответными мерами, если требования не будут выполнены, включая обязательство не включать Украину в альянс безопасности НАТО.

Президент Байден Джо Байден Суд отменил аренду морского бурения, выставленную на аукцион администрацией Байдена Семья Лакуана Макдональда настаивает на федеральных обвинениях против офицера в преддверии досрочного освобождения Байден ведет переговоры с президентом Украины на фоне российской угрозы Подробнее Он сказал в пятницу Он направит небольшое количество войск США в Восточную Европу. С увеличением вероятности вторжения. Американские военные уже привели в состояние повышенной боевой готовности 8500 солдат.

Ожидается, что Великобритания, союзник НАТО, также окажет помощь в случае российского вторжения. Ранее британские официальные лица предупреждали, что Россия планирует поставить пророссийского лидера в Киеве, столице Украины.

По данным The Independent, Даунинг-стрит изучит ряд вариантов сдерживания российского вторжения, включая санкции и усиление обороны НАТО.

Джонсон был непреклонен в том, что русское вторжение Это было бы «катастрофой для всего мира». и Болезненный, жестокий и кровавый поступок. Однако премьер-министр заявил, что по-прежнему верит, что вторжение можно остановить.

«Я не думаю, что это неизбежно, — сказал он Би-би-си в понедельник. — Я думаю, что это мнение все еще преобладает».