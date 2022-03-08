Премьер-лига приостанавливает действие соглашения с российским вещательным партнером Okko Sport и жертвует 1 миллион фунтов стерлингов на помощь

Премьер-лига приостановила действие соглашения с российским вещательным партнером Okko Sport в ответ на Вторжение страны в Украину— сказал он во вторник.

В заявлении Премьер-лиги говорится, что она единогласно согласилась с клубами на эту меру и пожертвует один миллион фунтов стерлингов (1,31 миллиона долларов) на поддержку народа Украины.

«Лига решительно осуждает российское вторжение в Украину. Мы призываем к миру и поддерживаем всех пострадавших», — говорится в заявлении.

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1 миллион фунтов стерлингов будет пожертвован Комитету по чрезвычайным ситуациям (DEC) для оказания гуманитарной помощи непосредственно нуждающимся.

Клубы Премьер-лиги продемонстрировали свою поддержку Украине на выходных: капитаны клубов надели специальные значки, а игроки, болельщики и персонал присоединились к ним в момент размышлений и солидарности перед началом матча.

На больших экранах на сине-желтом фоне украинского флага транслировался лозунг «Футбол вместе».

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что за решением Премьер-лиги стоит правительство.

«Это абсолютно правильное решение, и мы полностью поддерживаем решение Премьер-лиги прекратить трансляцию матчей в России в ответ на варварское и бессмысленное вторжение Путина в Украину», — говорится в заявлении.

России нельзя позволить легитимировать собственную незаконную войну с помощью спорта и культуры, и мы должны работать вместе, чтобы Путин оставался изгоем на международной арене.

Говорят, что сервис на основе подписки Okko Sport платит около 6,2 млн фунтов стерлингов в год за права на показ матчей Премьер-лиги.

Футбол объединился в своем ответе на российское вторжение. Мировые и европейские руководящие органы запретили ФИФА, УЕФА, национальной сборной и российским клубам участвовать в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.