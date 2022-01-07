Премьер-министра Камбоджи встречают на красной ковровой дорожке в Мьянме, поскольку визит вызвал протесты

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен выступает во время встречи с премьер-министром Китая Ли Кэцяном (не показано) в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай, 22 января 2019 г. Нг Хан Гуань / Пул через REUTERS

(Рейтер) — Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и его охранники с красной ковровой дорожки встретились в Мьянме в пятницу, когда в других частях страны вспыхнули протесты против переворота из-за опасений, что его поездка придаст больше легитимности хунте. .

Его двухдневный визит для проведения переговоров с военными правителями Мьянмы стал первым визитом главы правительства в Мьянму с тех пор, как 1 февраля прошлого года военные свергли избранную администрацию Аунг Сан Су Чжи, что привело к месяцам протестов и кровавым репрессиям.

Камбоджа в настоящее время председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая возглавляет дипломатические усилия по разрешению кризиса в Мьянме и которая в апреле приняла «консенсусный» мирный план из пяти пунктов.

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Некоторые другие страны АСЕАН, в том числе Индонезия, выразили разочарование по поводу неспособности хунты реализовать план.

В Мьянме противники военного правления заявили, что Хун Сен поддержал военную хунту, совершив поездку.

В Депайине, примерно в 300 километрах (186 миль) к северу от столицы Нейпьидо, протестующие сожгли плакат с изображением премьер-министра Камбоджи и скандировали: «Хун Сен, не приезжайте в Мьянму. Нам не нужен диктатор Хун Сен», фотографии в социальных сетях показал.

Сообщалось также о протестах во втором городе провинциях Мандалай, Танинтари и Монива.

Хун Сен в своем выступлении в среду призвал к сдержанности со всех сторон в Мьянме и к выполнению мирного плана.

«Мои братья из Мьянмы, вы хотите, чтобы в вашей стране началась настоящая гражданская война, или вы хотите ее решить?» Он сказал.

После телефонного разговора на этой неделе с Хун Сеном президент Индонезии Джоко Видодо сказал в сообщениях в Твиттере, что если в мирном плане не будет значительного прогресса, только неполитические представители Мьянмы должны быть допущены на встречи АСЕАН.

В октябре лидером хунты был Мин Аунг Хлаинг. Запрещено посещатьСаммит АСЕАН за неспособность прекратить боевые действия, предоставить гуманитарный доступ и начать диалог, как было согласовано с АСЕАН.

Но в качестве еще одного признака разногласий в блоке из 10 членов Хун Сен сказал в прошлом месяце, что должностным лицам хунты должно быть разрешено посещать встречи АСЕАН.

Мин Ко Наинг, видный активист Мьянмы, заявил в сообщении в социальной сети, что Хун Сен столкнется с массовыми протестами из-за своего визита, что нанесет ущерб АСЕАН.

Хун Сен — один из старейших действующих лидеров в мире, и его уже давно осуждают западные страны и правозащитные группы за подавление диссидентов, групп гражданских прав и средств массовой информации в Камбодже.

Заместитель регионального директора Amnesty International по исследованиям Эмерлин Гилл сказал, что поездка может направить неоднозначные сигналы военному лидеру Мьянмы, и вместо этого Хун Сен должен побудить АСЕАН принять решительные меры для исправления «плачевной ситуации с правами человека» в стране.

Хун Сен встретится с военным лидером Мин Аунг Хлаингом, но финансируемое США Радио Свободная Азия процитировало представителя хунты, заявившего, что он не встретится с Су Чжи, которая находится под стражей после переворота и находится под судом, и которой грозит около десятка дел. . Максимальный комбинированный приговор — более 100 лет лишения свободы.

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Прак Чан Туле сообщает сотрудникам Пномпеня и Рейтер; Редакция Эд Дэвис и Майкл Берри

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