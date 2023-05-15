Премьер-министр Беларуси сменил Лукашенко на церемонии, вызвав слухи

14 мая (Рейтер) — Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не видели на публике со вторника, не появился на церемонии в столице Минске в воскресенье, что породило слухи о том, что лидер-ветеран серьезно болен.

Премьер-министр Роман Головченко зачитал послание Лукашенко на ежегодной церемонии, на которой молодые люди присягают на верность флагу бывшего советского государства, сообщает государственное информационное агентство Белда.

Агентство не назвало причин отсутствия Лукашенко через пять дней после того, как он заболел и пропустил часть торжеств в Москве, посвященных победе Советского Союза над Германией во Второй мировой войне.

Лукашенко также впервые за долгое время своего президентства не выступил на юбилейном мероприятии в Минске. Это событие стало последним разом, когда его видели на публике.

В офисе Лукашенко от комментариев отказались.

Как сообщает оппозиционное информационное агентство Еврорадио, Лукашенко в субботу доставили в элитную минскую клинику.

Российское интернет-издание «Подъем» процитировало Константина Затулина, высокопоставленного депутата нижней палаты парламента, который сказал: «(Лукашенко) просто болен … и, вероятно, нуждается в отдыхе».

Ежедневная российская газета «Коммерсант» опубликовала отчет о состоянии здоровья Лукашенко со ссылкой на Затулина и белорусские оппозиционные СМИ. Российские СМИ редко публикуют новости о здоровье лидеров России или ее дружественных соседей.

68-летний Лукашенко возглавляет Беларусь с 1994 года, используя полицию для подавления протестов, в то время как суды закрывают диссидентские СМИ и приговаривают противников к длительным срокам тюремного заключения, а активисты массово бежали из страны.

Лукашенко получил поддержку от лидера Кремля Владимира Путина в подавлении протестов и позволил использовать территорию своей страны в рамках вторжения России в Украину в прошлом году. Россия называет вторжение «спецоперацией».

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алыник начнет трехдневный визит в Москву в понедельник, сообщил российский МИД на прошлой неделе.

Репортаж Рона Попски и Лидии Келли; Автор Рон Попски; Монтаж Джерри Дойла

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