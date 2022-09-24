Премьер-министр Блейн Хиггс попал в «черный список» России

Премьер-министр Нью-Брансуика Блейн Хиггс входит в число 87 канадцев, внесенных в четверг в предполагаемый российский «черный список» въезда в страну.

По словам советника по политическим вопросам посольства России в Оттаве Артема Калахова, МИД России добавил в список политических, военных и деловых деятелей в ответ на санкции Канады во время вторжения в Украину.

«Таким же образом действует Россия в своих действиях против враждебных стран, и эта политика продолжается», — сказал он.

Премьер-министр Новой Шотландии Тим Хьюстон, премьер-министр острова Принца Эдуарда Деннис Кинг и премьер-министр Ньюфаундленда и Лабрадора Эндрю Фиоре, а также премьер-министры Квебека и трех провинций и губернаторы десяти провинций.

Генеральный директор Bombardier Эрик Мартель также попал в черный список, как и главы различных технологических компаний, которые сделали пожертвования Украине или обсуждали поставку оборудования ее вооруженным силам.

В четверг госсекретарь Мелани Джоли пообещала в ближайшее время ужесточить действующие санкции.

Канада ввела санкции в отношении ведущих бизнесменов, организаций и компаний, связанных с президентом России Владимиром Путиным, а также с военными и службами безопасности страны.

Канадские активы лиц, попавших под санкции, заморожены, и им будет запрещено вести бизнес в стране.

«Все эти санкции против России носят символический характер и не способны повлиять на российскую экономику, и правительство Канады это прекрасно знает», — сказал Калабахов.

Ожидается, что в понедельник Джоли выступит с патриотической речью, посвященной канадской поддержке Украины.