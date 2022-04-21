Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Индии помочь снизить зависимость от России

После того, как западные союзники призвали Индию высказаться против войны на Украине, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов предложить помощь Индии в снижении зависимости от российской нефти и оборонного оборудования, когда он начинает свой двухдневный визит в четверг. Проверьте его дипломатические способности.

Во время своего первого визита в Индию пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сказал, что он обсудит укрепление сотрудничества в области безопасности на встречах с премьер-министром Нарендрой Моди.

Индия, импортирующая российскую нефть и являющаяся крупнейшим в мире покупателем своего оружия, воздержалась при голосовании в ООН с осуждением вторжения и не ввела санкции против Москвы. До сих пор премьер-министр Моди, как сообщается, выражал обеспокоенность по поводу гибели мирных жителей. Рейтер Отчет.

Это событие произошло после того, как президент США Джо Байден сказал Моди ранее в этом месяце, что покупка большего количества нефти из России не отвечает интересам Индии. Но его представитель сказал, что Джонсон не будет читать лекции Моди по этому поводу.

Хотя в последние годы Индия сблизилась с Западом, она по-прежнему зависит от России в плане поставок более половины своих вооружений на фоне противостояния с Китаем на границе в Гималаях и продолжающейся напряженности в отношениях с Пакистаном, сообщает Reuters.

Тем временем Джонсон прибудет в Индию, чтобы следить за делами в Лондоне, где он пропустит голосование по вопросу о том, следует ли его направить для парламентского расследования в связи с утверждениями, что он ввел в заблуждение законодателей относительно партий на Даунинг-стрит, которые нарушили его ограничения на блокировку коронавируса.

Кроме того, поездка премьер-министра Великобритании Джонсона посетит Гуджарат, где он посетит новый завод, который будет открыт британской компанией, и объявит об инвестициях и сотрудничестве в области науки, здравоохранения и технологий. Великобритания заявила, что это будет первый раз, когда британский премьер-министр посетит обширную прибрежную страну, известную своим предпринимательским духом и являющуюся прародиной примерно половины британского и индийского населения.

Джонсон посетит Нью-Дели в пятницу для переговоров с Моди, в том числе о новом оборонном партнерстве и соглашении о свободной торговле, которое две страны начали обсуждать в январе.

(с участием агентств)