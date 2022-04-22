Премьер-министр Великобритании посещает ашрам Сабармати, подразделение JCB; Он говорит, что понимает отношения Дели с Москвой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в четверг в Ахмадабад в рамках своего двухдневного визита в Индию. Сабармати посетил знаменитый ашрам За день до официальных переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди по важным международным и двусторонним вопросам промышленник Гаутам Адани встретился в Нью-Дели.

Это первый визит премьер-министра Великобритании в Гуджарат.

В преддверии визита Джонсона Верховная комиссия Великобритании заявила, что британские и индийские компании подтвердят более 1 миллиард фунтов стерлингов в виде новых инвестиций и экспортных сделок в областях от разработки программного обеспечения до здравоохранения, создав около 11 000 рабочих мест по всей Великобритании.

Визиты Джонсона в Гуджарат также включали посещение производственного предприятия JCB, британской компании по производству строительного оборудования в районе Панчмахал, и храма Акшардхам в Гандинагаре.

Он должен провести переговоры с Моди в пятницу.

Отвечая на вопрос о позиции Индии по Украине, Джонсон сказал, что его страна уже поднимала вопрос о войне Украины с Моди на дипломатическом уровне, добавив, что все понимают, что у Индии и России «исторически очень разные отношения», сообщает PTI.

«Ну, мы уже дипломатично поднимали вопрос об Украине с премьер-министром Нарендрой Моди. На самом деле, они (Индия) очень сильно осудили зверства в Буче (город в Украине)», — сказал Джонсон журналистам на мероприятии, посвященном открытию новый завод JCB, который должен быть построен с инвестициями в размере 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно рупий). 995 крор).

«Я думаю, все понимают, что у Индии и России исторически были очень разные отношения, такие как отношения между Россией и Великобританией в последние два десятилетия», — сказал он далее, отвечая на вопрос о том, поднимет ли он вопрос о позиции Индии по Украине. . с Муди. «Мы должны отразить эту реальность, говоря об этом (Украине) Нарендре Моди».

Визит Джонсона в Индию приходится на то время, когда Индия заняла нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину, что вызвало резкую критику со стороны западных стран, особенно США, которые обвиняют Индию в том, что она не занимает четкой позиции в отношении России.

«Да, я с нетерпением жду нашего разговора. Мы поговорим о торговле, безопасности и важных вопросах», — сказал Джонсон журналистам позже в Ахмадабаде, когда его спросили о повестке дня его встречи с Моди. В Гуджарате…»

Джонсон начал свою общественную деятельность с посещения ашрама Сабармати. Он восхвалял Махатму Ганди как «исключительного человека», который мобилизовал принципы правды и ненасилия, чтобы изменить мир к лучшему. Он написал в Книге посетителей ашрама: «Для меня большая честь прийти в ашрам этого выдающегося человека и понять, как он использовал эти простые принципы истины и ненасилия, чтобы изменить мир к лучшему». .

В официальном заявлении правительства штата сообщалось, что в ашраме Джонсон приобрел две книги — путеводитель по Лондону и биографию Мераппен, гражданки Великобритании Мадлен Слейд, которая была близкой последовательницей Махатмы Ганди.

Джонсон также посетил Майру Коттер перед Хариди Кинг в ашраме.

Позже он познакомился с промышленником Аль-Адани. На их встрече Адани написал в Твиттере: «Для нас было честью принимать Бориса Джонсона, первого премьер-министра Великобритании, посетившего Гуджарат, в штаб-квартире Адани. Мы рады поддержать повестку дня в области климата и устойчивого развития с акцентом на возобновляемые источники энергии, зеленый H2 и новую энергию». Он также будет работать с британскими компаниями над совместным созданием оборонных и аэрокосмических технологий».

Позже в тот же день Джонсон провел почти час в строящемся Университете биотехнологии Гуджарата (GBU) в Гуджаратском международном финансовом технологическом городке (GIFT City) в Гандинагаре. Университет был основан правительством штата в сотрудничестве с Эдинбургским университетом в Соединенном Королевстве.

Джонсона сопровождали премьер-министр Бхупендра Патель, государственный министр науки и технологий Джиту Ваджани, секретарь (Министерство науки и технологий) Виджай Нехра, первый секретарь Панкадж Кумар и главный секретарь КМ Кайлашнатан.

В GBU Джонсон провел закрытую встречу с премьер-министром и посетил две лаборатории. Взаимодействуйте с преподавателями и исследователями в течение 15 минут. Премьер-министр Великобритании также принял участие в фотосессии с сотрудниками GBU.