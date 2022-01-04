Премьер-министр Гаити пережил попытку покушения на выходных — канцелярия премьер-министра

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ПОРТ-АУ-ПРИНЦ (Рейтер). Боевики безуспешно пытались убить премьер-министра Гаити Ариэля Генри во время субботнего мероприятия в ознаменование независимости карибской нации, говорится в заявлении его офиса.
В понедельник офис Генри сообщил, что «бандиты и террористы» пытались застрелить премьер-министра в церкви в северном городе Гонаив, где проходило празднование 218-й годовщины независимости.
На видеозаписи, размещенной в социальных сетях, видно, как Генри и его окружение мчатся к своим машинам, когда вооруженная группа начала стрелять возле собора в Гонаиве.
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СМИ Гаити указали на возможное участие банды в перестрелке, в результате которой, по их словам, один человек погиб, а двое получили ранения.
После убийства президента Жовенеля Моисе в июле, бандитский контроль над некоторыми районами Гаити только усилился.
Полиция, охарактеризовавшая субботнее нападение как работу «вооруженных групп», не смогла сразу подтвердить данные о потерях. Накануне инцидента глава местной банды угрожал Генри в местных СМИ.
В канцелярии премьер-министра заявили, что выданы ордера на арест подозреваемых, открывших огонь по кортежу Генри.
Атака возобновила опасения по поводу безопасности гаитянских чиновников после убийства Моисея.
Генри, чья администрация сталкивается с растущими угрозами своей легитимности, был приведен к присяге в качестве премьер-министра всего через две недели после того, как Мойес был убит подозреваемыми наемниками. Государство еще не назначило дату избрания преемника Моисея.
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(Отчетность Джессики Томас). Редакция Синтии Остерман и Билла Беркро
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