Премьер-министр Израиля встретился с Путиным, чтобы обсудить Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с Президентом России Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин о деньгах — бум роста рабочих мест в феврале Сенат пригласил Зеленского в субботу на встречу с Зеленским В субботу в Москве обсудят войну России с Украиной.

Пресс-секретарь Беннета заявил, что встретился с Путиным в Кремле, после чего израильский лидер поговорил по телефону с украинцем Владимиром Зеленским, сообщает Reuters. упомянул.

По сообщению информационного агентства, израильский чиновник заявил, что премьер-министр координирует усилия по этому вопросу с США, Германией и Францией.

Встреча Беннета и Путина длилась три часа, но пока о каких-либо серьезных прорывах не сообщалось. По словам израильского чиновника, Беннет обсудил, как боевые действия в Украине повлияли на еврейскую общину в целом.

Зеленский и Беннет — единственные в мире евреи во главе правительства. согласно с Нью-Йорк Таймс.

Чтобы встретиться с Путиным, Беннет прервал субботнюю поездку в Москву, но его офис заявил, что это разрешено религиозным законодательством, поскольку целью встречи было сохранение человеческой жизни, сообщает Reuters.

Беннет выступил перед началом встречи Президент Франции Эммануэль Макрон Утренний репортаж Эммануэля Жана-Мишеля Макрона с Хилла — Война России против Украины колеблется из-за кандидатуры Макрона на переизбрание во Франции Прямая трансляция — Россия набирает обороты в украинских городах О том, что он ранее обсуждал с Путиным, рассказали в Елисейском дворце.

Агентство Reuters отметило, что Израиль выразил поддержку Украине во время вторжения и отправил медикаменты, но заявил, что не прекратит связи с Россией, поскольку страна надеется найти решение конфликта.

Помимо конфликта на Украине, Беннет и Путин обсудили ядерную сделку с Ираном 2015 года.

После встречи в России Беннетт вылетел в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шульцем.