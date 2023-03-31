Премьер-министр Испании призвал Си Китая поговорить с Зеленским | Новости войны между Россией и Украиной

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал президента Китая Си Цзиньпина поговорить с украинским руководством и узнать из первых рук о формуле мира Киева, чтобы помочь положить конец российскому вторжению.

Санчес заявил на пресс-конференции в Пекине в пятницу, что он сказал Си, который посетил Москву 20-21 марта, что Испания поддерживает предложения, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским. К ним относятся требования вернуть территорию Украины к статус-кво до аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Я считаю, что это план, который закладывает основы прочного мира в Украине и полностью соответствует Уставу ООН и его принципам, которые я нарушил», — сказал он. [Russian President Vladimir] Путин сказал, вторгнувшись в него.

«Я выразил нашу обеспокоенность по поводу незаконного вторжения в Украину», — сказал Санчес, добавив, что призвал Си поговорить с президентом Зеленским, чтобы из первых рук узнать о мирном плане Киева.

В прошлом месяце Пекин представил свой позиционный документ из 12 пунктов по политическому решению войны в Украине, который включал всеобъемлющее прекращение огня в конфликте.

Однако статья также вызвала недоумение у некоторых чиновников ЕС в Китае, поскольку не заявила, что агрессором в конфликте была Россия.

Санчес в четверг высоко оценил два аспекта документа с изложением позиции Китая — его «полное и безоговорочное неприятие не только применения ядерного оружия, но даже угрозы его применения» и уважение его территориальной целостности.

Санчес отказался говорить то, что Си сказал по этому поводу.

Россия заявила, что Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других регионов на юге и востоке страны.

Согласно отчету о встрече китайской государственной телекомпании CCTV, Си призвал положить конец «менталитету холодной войны» и «крайнему» санкционному давлению, хотя и не назвал Россию.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны смогут построить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности посредством диалога и консультаций», — цитирует Си Цзиньпина CCTV.

Позже в пятницу высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай не может быть посредником в войне на Украине, потому что слишком сильно склоняется к России, но он может сыграть роль посредника для достижения мирного соглашения с Москвой.

«Китай не делает различий между агрессором и жертвой агрессии», — заявил Боррелл на панели в Мадриде, Испания. Китай не выступает за вывод российских войск из Украины.

Он добавил, что Китаю следует использовать свое влияние на Россию, чтобы добиться мира на Украине, повторяя комментарии Санчеса.

А Испания, член НАТО, чья внешняя политика и политика безопасности тесно связаны с политикой США, считается сильным союзником Украины. А в июле прошлого года он стал президентом Совета Европейского союза, в который входят правительства 27 стран блока.

Санчес также обвинил Путина в стремлении «ослабить» «многосторонний проект Евросоюза во имя мира и процветания».

Премьер-министр Испании заявил, что согласен с мнением президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отношения между ЕС и Китаем являются «сложными», и подчеркнул необходимость взаимности и равных возможностей между ними.

Отсутствие каких-либо официальных отношений между Си и Зеленским с начала войны беспокоит лидеров ЕС, не в последнюю очередь потому, что это контрастирует с признаками близких личных отношений между Си и Путиным, например, когда два лидера приветствовали друг друга как «дорогой друг». «при их последней встрече.

Фон дер Ляйен, которая сказала в своем выступлении в четверг, что Китай стал «более репрессивным дома и более напористым за рубежом», на следующей неделе должна посетить Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.