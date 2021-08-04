Премьер-министр Малайзии отвергает призывы к отставке и требует вотума доверия в следующем месяце

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин выступает во время своего правительственного объявления в Путраджайе, Малайзия, 9 марта 2020 г. REUTERS / Lim Huy Teng

КУАЛА-ЛУМПУР (Рейтер) – Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин не поддался растущему давлению с целью уйти в отставку в среду, заявив, что он сохранил поддержку большинства законодателей и докажет это на заседании парламента в стране Юго-Восточной Азии в следующем месяце.

Мухиддин сказал в телеобращении, что король султан Абдулла согласился остаться у власти до вотума доверия, хотя некоторые члены его коалиции отказались от своей поддержки.

Власть Мухиддина была ненадежной с момента его появления на посту премьер-министра в марте прошлого года, но влиятельный король до сих пор помогал ему выжить, чтобы избежать политического хаоса, поскольку Малайзия борется с растущим числом коронавирусных инфекций и экономическим спадом из нескольких блокировки.

На прошлой неделе возникло давление, чтобы он снова ушел в отставку после того, как король издал редкий упрек правительству в отношении отмены чрезвычайных законов без его согласия, что, по мнению дворца, было неконституционным. Прочитайте больше

Объединенная малайская национальная организация (ОМНО), крупнейший блок в правящей коалиции Мухиддина, заявила, что Мухиддин потерял легитимность после выговора и что некоторые из его заместителей написали королю, отказываясь от своей поддержки.

В вызывающей речи по национальному телевидению Мухиддин в сопровождении девяти депутатов, включая заместителя премьер-министра и политика ОМНО Исмаила Сабри Якуба, сказал, что его отставка не вызывает сомнений.

«Я сказал королю, что получил ряд заявлений от депутатов, которые убедили меня в том, что я все еще пользуюсь доверием большинства депутатов в настоящее время», – сказал Мохельдин.

«Но я понимаю, что моя позиция премьер-министра все еще под вопросом. Поэтому я сказал королю, что определю свою легитимность в качестве премьер-министра в парламенте», – сказал он.

ОМНО разделяет мнение о своей поддержке Мухиддина, который правил небольшим большинством и возглавил непростую правящую коалицию с момента прихода к власти в марте 2020 года.

Фондовая биржа Куала-Лумпура (.KLSE)Которая снизилась ранее из-за политической неопределенности, компенсировала некоторые потери после выступления Мухиддина.

Плата за коррупцию

Мохилдин сказал, что политический беспорядок был спровоцирован «определенными партиями», которые отказались удовлетворить их требования, включая освобождение лиц, которым предъявлены обвинения в коррупции.

«Это включает в себя мое стремление вмешаться в дела суда, чтобы освободить небольшое количество лиц, привлеченных к суду за уголовные преступления», – сказал Мохилдин, хотя и не назвал их имена.

В UMNO не дали никаких комментариев.

Несколько политиков ОМНО обвиняются в коррупции, в том числе бывший премьер-министр Наджиб Разак и лидер партии Ахмад Захид Хамиди.

Наджиб был осужден в прошлом году и приговорен к 12 годам тюремного заключения по делу, связанному с многомиллиардным скандалом с 1MDB. Он отрицал обгон и обжаловал приговор.

Ахмед Захид также находится в процессе судебного разбирательства по делу о коррупции.

Эти двое были среди тех, кто на этой неделе отказался от поддержки Мухиддина.

В прошлом году король Мухиддин решил сформировать правительство вместе с ОМНО и другими партиями, потерпевшими поражение на выборах 2018 г. Но некоторые законодатели ОМНО постоянно оспаривали его.

Многонациональная Малайзия является конституционной монархией, и роль короля чередуется между девятью султанами – традиционными малайскими правителями.

Автор А. Ананталакшми Редакция Эд Дэвис и Саймон Кэмерон Мур

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