Премьер-министр Мишустин встретился с Премьер-министром Казахстана в Москве – Российская политика и дипломатия

Москва, 2 ноября. / ТАСС /. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник встретится в Москве с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Как сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министры планируют обсудить основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и других сферах. Мишустин и Маммен также расскажут об актуальных вопросах взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Предыдущую деловую встречу Мишустин и Мамен провели в августе в столице Казахстана Нур-Султане. По итогам переговоров премьер-министр России предложил работать над новыми совместными проектами для двух стран.

Последний телефонный разговор между Мишустейном и Мамменом состоялся 20 октября, когда стороны отметили важность усиления борьбы с коронавирусом, а также обсудили торгово-экономическое сотрудничество и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте. , инфраструктура и другие направления.

В правительстве России отметили, что Россию и Казахстан «связывают давние традиции дружбы, взаимопомощи, культурной и духовной общности». Согласно материалам встречи, активно прорабатывается внешнеторговое, экономическое, политическое, военно-техническое, межрегиональное, парламентское, культурно-гуманитарное сотрудничество. Правительство России также подчеркнуло динамику восстановления и расширения взаимной торговли. Его объем, по данным за период январь-август 2021 года, увеличился на 34,5% до 16,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Стороны координируют усилия как в Совместных обществах интеграции (ОДКБ, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества), так и в рамках ООН, ОБСЕ и других международных площадок в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Казахстаном о добрососедстве и Альянсе. в век, двадцать один. .