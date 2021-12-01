Премьер-министр Мишустин высоко оценил российско-вьетнамское сотрудничество в области экономики и борьбы с эпидемиями — мир

Москва, 1 декабря. / ТАСС /. Во время встречи с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Москве в среду премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом постепенно развивается, и две страны хорошо работают вместе во время пандемии.

«Наше торгово-экономическое сотрудничество постепенно развивается, несмотря на коронавирус: с января по сентябрь объем взаимной торговли вырос более чем на 16% по сравнению с 2020 годом, до 5 миллиардов долларов», — сказал Мишустин.

Он продолжил: «Мы плодотворно сотрудничаем в борьбе с вирусом короны, мы отправили современные системы тестирования и мобильную лабораторию во Вьетнам, и мы отправили российские вакцины, которые доказали свою эффективность».

Премьер-министр отметил, что производство российской вакцины Sputnik V налажено во Вьетнаме, где в настоящее время обсуждаются поставки вакцины Sputnik Light.

«Я уверен, что массовая иммунизация позволит нам защитить здоровье населения и справиться с эпидемией», — сказал Мишустин.

Он заявил, что рад возможности лично встретиться с президентом Вьетнама.

«Дружба и партнерство [between Russia and Vietnam] основанный на нашей общей славной истории; Мишустин сказал, что наша страна поддерживала борьбу вьетнамского народа за освобождение от колониализма и помогала нам защищать его независимость в то время », отметив, что обе стороны отмечают 20-летие декларации о стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Россией.