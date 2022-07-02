Премьер-министр Моди беседует с президентом России Путиным. Обсужден случай Украины, состояние международных энергетических и продовольственных рынков

Премьер-министр Нарендра Моди в пятницу (1 июля) поговорил с президентом России Владимиром Путиным и обсудил различные вопросы, в том числе ситуацию в Украине и состояние международных энергетических и продовольственных рынков.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран рассмотрели ход выполнения решений, принятых во время визита президента Путина в Индию в декабре 2021 года, говорится в заявлении, опубликованном Управлением проекта. Он сказал.

В частности, добавила она, они обменялись идеями о том, как еще больше стимулировать двустороннюю торговлю сельскохозяйственными товарами, удобрениями и фармацевтической продукцией.

Лидеры также обсудили глобальные вопросы, в том числе состояние международных энергетических и продовольственных рынков.

В контексте текущей ситуации на Украине премьер-министр Моди подтвердил твердую позицию Индии в пользу диалога и дипломатии.

Заявление правительства России о телефонном разговоре Он сказал Что Путин проинформировал премьер-министра Моди об основных аспектах «продолжающейся специальной военной операции России и подчеркнул опасный и провокационный характер подхода киевского режима и его западных покровителей к эскалации кризиса и торпедированию усилий по его урегулированию политико-дипломатическим путем». методы».

Путин также отметил, что «Россия была и остается надежным производителем и поставщиком зерновых культур, удобрений и энергоносителей, в том числе индийским партнерам», говорится в заявлении российского правительства.

Два лидера также договорились поддерживать регулярные консультации по глобальным и двусторонним вопросам.