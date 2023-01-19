Премьер-министр Нидерландов заявил, что всему Западу угрожает опасность, если агрессору не будет брошен вызов

Премьер-министр Нидерландов заявил, что Европе нужно делать больше для поддержки Украины.
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что Европе необходимо продолжать противостоять агрессии России, заявив, что регион должен делать «все возможное, чтобы помочь украинцам».
«Если агрессору не будет брошен вызов, и он сможет заниматься своими делами, Украина не остановится. Весь Запад находится под угрозой», — сказал Рютте CNBC, обсуждая реакцию Европы на войну в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. .
Рютте сослался на Мюнхенское соглашение 1938 года в своей беседе со Стивом Седжвиком из CNBC, в котором союзные войска согласились, что Чехословакия передаст свои приграничные районы и оборону нацистской Германии.
Он добавил: «Люди считают, что речь идет о ценностях, что мы не можем допустить, чтобы страна вторглась в другую… Это также касается нашей коллективной безопасности».
Рютте также заявил, что Европе нужно сделать больше, чтобы помочь Украине, но вопрос отправки танков является «деликатным решением».
«Я согласен, что есть аргумент, который нужно привести [tanks] в Украину. Есть также основания для принятия решения совместно с другими, в том числе с нашими друзьями в Соединенных Штатах», — сказал он, добавив, что он «несколько оптимистичен» в отношении того, что ситуация «может достичь переломного момента».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам», — сказал Рютте.
Украина неоднократно спрашивал А его западные союзники предоставят танки, чтобы помочь ему в борьбе с Россией, которая вызвала напряженность среди европейских стран, поскольку некоторые опасаются, что предоставление оружия еще больше спровоцирует Москву.
Но регион может быть близок к достижению соглашения.
«Насколько я понимаю, соглашение в основном было достигнуто», — заявил в понедельник CNBC Джон Э. Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине.
«Мы знаем, что отстающей здесь была Германия, и немцы теперь, кажется, убеждены в этом, они позволят другим странам, у которых есть танки «Леопард», отправить их на Украину — я в этом уверен — и я также думаю, что это очень вероятно, но Я не уверен, что Германия отправляет какие-то Леопарды.» Более того».
Отвечая на вопрос о вкладе Германии, Рютте сказал, что страна «сделала все, что нужно было сделать», чтобы помочь Украине.
— Холли Эллитт из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.
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