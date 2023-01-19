Премьер-министр Нидерландов заявил, что всему Западу угрожает опасность, если агрессору не будет брошен вызов

Премьер-министр Нидерландов заявил, что Европе нужно делать больше для поддержки Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что Европе необходимо продолжать противостоять агрессии России, заявив, что регион должен делать «все возможное, чтобы помочь украинцам».

«Если агрессору не будет брошен вызов, и он сможет заниматься своими делами, Украина не остановится. Весь Запад находится под угрозой», — сказал Рютте CNBC, обсуждая реакцию Европы на войну в Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. .

Рютте сослался на Мюнхенское соглашение 1938 года в своей беседе со Стивом Седжвиком из CNBC, в котором союзные войска согласились, что Чехословакия передаст свои приграничные районы и оборону нацистской Германии.

Он добавил: «Люди считают, что речь идет о ценностях, что мы не можем допустить, чтобы страна вторглась в другую… Это также касается нашей коллективной безопасности».

Рютте также заявил, что Европе нужно сделать больше, чтобы помочь Украине, но вопрос отправки танков является «деликатным решением».