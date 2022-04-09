Премьер-министр Пакистана Имран Хан отстранен от должности в результате вотума недоверия

ИСЛАМАБАД, Пакистан. Премьер-министр Пакистана Имран Хан был отстранен от должности рано утром в воскресенье после напряженного и хаотичного дня, когда вотум недоверия парламенту неоднократно откладывался. Хан предпринял последнюю попытку удержаться у власти, опубликовав документ, который, по его словам, доказывает, что американские официальные лица сговорились против него в союзе с его оппонентами в законодательном органе.

В итоге за отстранение Хана проголосовали 174 депутата, на двоих больше, чем требовалось.

Хан несколько месяцев боролся с безудержной инфляцией, внешним долгом и другими экономическими проблемами в Пакистане. Хотя многие из его обещанных реформ и гражданских проектов потерпели неудачу, он сохранил верных последователей, особенно среди молодых пакистанцев. Однако он отверг совет военачальников и потерял союзников в пользу оппозиции, которая постепенно набирала достаточную поддержку, чтобы бросить вызов его пригодности к должности.

Незадолго до полуночи в субботу исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Аяз Садик объявил, что голосование определит, «не пользуется ли Хан больше доверием Ассамблеи и прекратит ли он занимать этот пост». Законодателей попросили переместиться в любую сторону комнаты, и каждый подписал реестр, чтобы указать свой голос. Результат был объявлен незадолго до часа ночи в воскресенье в Исламабаде.

Ожидалось, что 69-летний Хан проиграет голосование после недели драмы, в которой он изо всех сил пытался остаться на своем посту, распустив законодательный орган и организовав отмену голосования на том основании, что оно было основано на незаконном иностранном заговоре. В среду Верховный суд Пакистана распорядился провести голосование, как и планировалось, и Хан пообещал соблюдать их решение на следующий день.

Но к полудню субботы, когда проправительственные законодатели задержались на несколько часов, стало ясно, что что-то изменилось. Совет взял длительный перерыв, который продлился до вечера, пока Хан выступал на благотворительном мероприятии, а затем провел закрытое заседание кабинета министров. READ 23:00 Киев. Вот последние события российского вторжения в Украину

Согласно новостному каналу государственного телевидения, Хан ушел с собрания и сказал группе журналистов, что он «не примет новое правительство, пришедшее из-за границы» и планирует представить документ об «иностранном заговоре» судьям Верховного суда и другие высшие должностные лица.

Вскоре после 22:00 пакистанские новостные каналы сообщили, что Верховный суд откроется в полночь, чтобы разобраться с углубляющимся кризисом. Полиция и военизированные формирования были развернуты вокруг судов и по всей столице. Федеральное агентство расследований также объявило красный уровень опасности во всех аэропортах и ​​заявило, что ни один пакистанский чиновник не может покинуть страну без специального разрешения.

Незадолго до полуночи спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер заявил, что ушел в отставку, чтобы поддержать Хана, и призвал всех пакистанских граждан «защищать свою страну». Цезарь сказал, что принял решение, увидев секретный дипломатический документ. Но Садик вскоре занял его место и объявил, что голосование начнется. К 01:30 премьер-министр был отстранен от должности.

Политик-диссидент, вступивший в должность в 2018 году, обещавший покончить с коррупцией и построить равноправный «новый Пакистан», столкнулся с почти неизбежной потерей власти, поскольку большинство из 342 депутатов выступили против него, присоединились к коалиции оппозиционных партий и поддержали дезертирство из Пакистана Хана. Движение справедливости.

Ожидается, что 70-летний лидер оппозиции Шахбаз Шариф, опытный политик, возглавляющий Пакистанскую мусульманскую лигу и руководивший оппозиционной законодательной кампанией, будет избран на его место до проведения новых выборов в течение следующих шести месяцев.