Премьер-министр Словакии готов уйти в отставку из-за спора о вакцинах в России

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил в воскресенье, что готов уйти в отставку, чтобы разрядить коалиционный кризис, разразившийся после его решения о покупке российской вакцины Sputnik V.

Ранее в этом месяце Матови объявил, что Словакия купит 2 миллиона доз российской вакцины в экстренном порядке, поскольку вакцина еще не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам.

Однако другие члены его четырехпартийной коалиции были возмущены решением, которое было принято без их согласия, а представители двух других партий позже призвали к отставке Матови.

Вечером в воскресенье, через год после того, как он был назначен премьер-министром, Матови заявил, что готов уйти в отставку, но выдвинул ряд условий, включая то, что он должен оставаться в правительстве.

Он также призвал Ричарда Солика, лидера Партии свободы и солидарности и министра экономики, покинуть правительство и отказаться от одного из его министерств. Он сказал, что два члена другой коалиционной партии ради народа должны покинуть свои посты.

«Наши партнеры по коалиции использовали экстрадицию Sputnik, чтобы спровоцировать кризис коалиции. Сначала их единственным требованием была отставка. [health minister] Марек Карагсей. Мы выполнили эту просьбу. Но позже пришли с дополнительной просьбой о моем отъезде », – сказал Матович. Книги на Фейсбуке.

Мы также осознаем свою долю ответственности в нынешнем кризисе коалиции, а также серьезность ситуации. . . Поэтому, если наши партнеры по коалиции выполнят взятые на себя публично обязательства, на которых основаны наши требования, я готов уйти в отставку с должности премьер-министра ».

Матови пришел к власти после того, как его антикоррупционное движение принесло обычным людям неожиданно очевидную победу на прошлогодних парламентских выборах, используя общественное недовольство элиты страны по поводу убийства молодого журналиста-расследователя и его невесты в 2018 году.

Обычные люди сформировали коалицию с Pro-Business SaS во главе с Соликом, правоцентристом от народа, и популистом “We Are Family” Борисом Коларом.

Однако коалиция была охвачена личными столкновениями, а также была немедленно вынуждена бороться с пандемией коронавируса, которая достигла центральноевропейской страны с населением 5,5 миллиона человек всего через несколько дней после выборов.

Хотя Матови заслужил одобрение, когда Словакия прошла через первую волну пандемии относительно невредимой после быстрого закрытия, страна пострадала от второй и третьей волн.

В последние недели в стране наблюдался один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире из-за вируса, а усилия правительства по борьбе с пандемией привели к тому, что страна оказалась под растущим давлением. Всего в Словакии зарегистрировано 348869 случаев коронавируса и 9044 случая смерти.