Премьер-министр Словакии уходит в отставку, чтобы положить конец кризису с вакцинами в России | Новости, Спорт, Работа

Премьер-министр Словакии заявил в воскресенье, что уйдет со своего поста, чтобы подготовить почву для перестановки в кабинете министров, которая разрядит политический кризис, вызванный секретной сделкой по закупке российской вакцины Sputnik V.

Премьер-министр Игорь Матович сказал, что он предложил обменяться должностями с министром финансов Эдвардом Хегером из его партии «Обычные люди», сказал Хегер. «Я принимаю вызов».

Хегер сказал, что немедленно начнет переговоры с партнерами по коалиции о формировании возможного нового правительства и что он планирует встретиться с президентом Зузаной Каботовой в понедельник для консультаций.

Политический кризис разразился, когда три недели назад всплыло секретное соглашение о согласии Словакии получить два миллиона доз российской вакцины Sputnik V. Словакия является частью 27 стран Европейского Союза, которые еще не разрешили российскую вакцину.

Две партии в коалиционном правительстве Матовича потребовали свободы, солидарности и людей, которые неоднократно конфликтовали с его партией “ Обычные люди ” из-за того, как бороться с пандемией, за его отставку в качестве условия выживания коалиции.

Матович выступил в защиту покупки Sputnik V, заявив, что это ускорит программу вакцинации в одной из наиболее пострадавших стран Европейского Союза. В Словакии от вируса умерло около 9500 человек.

Матови согласился уйти в отставку, если его главный соперник, лидер «Свобода и солидарность» Ричард Солик, и министр юстиции Мария Куликова из организации «Ради людей» подали в отставку, что они и сделали. В условиях кризиса шесть министров от всех четырех партий коалиции подали в отставку.

Но «Свобода и солидарность» отвергли некоторые другие условия Матови, в том числе требование партии Солика отказаться от одного из трех своих министерств. В воскресенье Матови заявил, что отказался от любых других условий. «Так что коалиция продолжается».

Две коалиционные партии – «Консерваторы за народ» и правые популисты «Мы – семья» – сразу заявили, что принимают план премьер-министра как выход из кризиса. Партия свободы и солидарности, выступающая за бизнес, которая вышла из коалиции до тех пор, пока Матович не ушел в отставку, заявила, что готова вернуться в правительство.