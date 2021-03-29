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Премьер-министр Словакии уходит в отставку, чтобы положить конец кризису с вакцинами в России | Новости, Спорт, Работа

29 марта, 2021
Boleslava Sokolova

Премьер-министр Словакии Игорь Матович (в центре) прибывает на заседание кабинета министров в Братиславе, Словакия, в среду, 24 марта 2021 года. Партия правящей коалиции Словакии завершила свой выход из правительства на фоне политического кризиса, вызванного секретной сделкой по купить Россия. Коронавирус вакцина. Кризис разразился, когда три недели назад была заключена секретная сделка о согласии Словакии получить два миллиона доз российской вакцины против коронавируса Sputnik V. Сделку организовал премьер-министр-популист, несмотря на разлад между его партнерами по коалиции. (Якуб Котян / TASR через AP)

Премьер-министр Словакии заявил в воскресенье, что уйдет со своего поста, чтобы подготовить почву для перестановки в кабинете министров, которая разрядит политический кризис, вызванный секретной сделкой по закупке российской вакцины Sputnik V.

Премьер-министр Игорь Матович сказал, что он предложил обменяться должностями с министром финансов Эдвардом Хегером из его партии «Обычные люди», сказал Хегер. «Я принимаю вызов».

Хегер сказал, что немедленно начнет переговоры с партнерами по коалиции о формировании возможного нового правительства и что он планирует встретиться с президентом Зузаной Каботовой в понедельник для консультаций.

Политический кризис разразился, когда три недели назад всплыло секретное соглашение о согласии Словакии получить два миллиона доз российской вакцины Sputnik V. Словакия является частью 27 стран Европейского Союза, которые еще не разрешили российскую вакцину.

Две партии в коалиционном правительстве Матовича потребовали свободы, солидарности и людей, которые неоднократно конфликтовали с его партией “ Обычные люди ” из-за того, как бороться с пандемией, за его отставку в качестве условия выживания коалиции.

Матович выступил в защиту покупки Sputnik V, заявив, что это ускорит программу вакцинации в одной из наиболее пострадавших стран Европейского Союза. В Словакии от вируса умерло около 9500 человек.

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Матови согласился уйти в отставку, если его главный соперник, лидер «Свобода и солидарность» Ричард Солик, и министр юстиции Мария Куликова из организации «Ради людей» подали в отставку, что они и сделали. В условиях кризиса шесть министров от всех четырех партий коалиции подали в отставку.

Но «Свобода и солидарность» отвергли некоторые другие условия Матови, в том числе требование партии Солика отказаться от одного из трех своих министерств. В воскресенье Матови заявил, что отказался от любых других условий. «Так что коалиция продолжается».

Две коалиционные партии – «Консерваторы за народ» и правые популисты «Мы – семья» – сразу заявили, что принимают план премьер-министра как выход из кризиса. Партия свободы и солидарности, выступающая за бизнес, которая вышла из коалиции до тех пор, пока Матович не ушел в отставку, заявила, что готова вернуться в правительство.

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