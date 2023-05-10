Премьер-министр Трюдо заявил, что Канаду не испугает месть Китая

[1/3] Охранники проходят мимо офисного здания, где расположены помещения Генерального консульства Канады, в Шанхае, Китай, 10 мая 2023 года. REUTERS/Ali Song

ОТТАВА (Рейтер) — Премьер-министр Джастин Трюдо заявил во вторник, что Китай не будет запугивать Канаду после высылки двух дипломатов Оттавой и Пекином.

Оттава выслала китайского дипломата Чжао Вэя в понедельник из-за обвинений в иностранном вмешательстве, а через несколько часов Китай попросил канадского дипломата в Шанхае уехать до 13 мая в ответ на то, что он назвал «неразумными действиями Оттавы».

«Мы понимаем, что возмездие будет, но мы не будем бояться и будем продолжать делать все необходимое для защиты канадцев от иностранного вмешательства», — сказал Трюдо журналистам в Оттаве.

Ссора разразилась после ареста генерального директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу в 2018 году и последующего ареста Пекином двух канадцев по обвинению в шпионаже. Все три выпущены в 2021 году.

Некоторые опасаются, что последняя эскалация может иметь экономические последствия для Канады. Импорт канадских товаров в Китай в прошлом году вырос на 16% до рекордных 100 млрд канадских долларов (74,8 млрд долларов), а Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после США.

В прошлом году Пекин отменил трехлетний запрет на импорт рапса, крупнейшего урожая Канады, от торговых фирм Richardson International и Vitera, который был введен в 2018 году. Китай также является крупным импортером канадского калия и пшеницы.

«С Китаем всегда существует риск возмездия», — сказал Тайлер Макканн, управляющий директор Канадского института агропродовольственной политики. «(Но) китайское правительство, похоже, более чувствительно к продовольственной безопасности, чем несколько лет назад, и это может снизить риски».

Глобальные поставки пшеницы и растительных масел сократились из-за войны на Украине, что может затруднить для Китая ограничение импорта канадской пшеницы и канолы.

Ги Сен-Жак, бывший посол Канады в Китае, сказал в интервью, переданном Канадской радиовещательной корпорацией, что Китай дал «очень вдумчивый ответ». Он сказал, что китайцы могли бы в ответ выслать одного или нескольких высокопоставленных чиновников.

Сен-Жак также заявил, что не ожидал, что Китай прибегнет к экономическим санкциям, поскольку Пекин пытается заверить иностранные компании в том, что они могут работать там после снятия жестких ограничений из-за коронавируса.

В этом году Пекин расстелил красную ковровую дорожку для западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, а премьер-министр Китая Ли Цян обратился к корпоративным лидерам, чтобы убедиться, что страна теперь открыта для бизнеса.

Сен-Жак добавил, что Пекин начал «колдовскую атаку (чтобы убедить) иностранные компании вернуться в Китай для инвестиций». Таким образом, введение санкций против Канады на данном этапе было бы очень плохим сигналом для иностранных компаний».

(1 доллар = 1,3372 канадского доллара)

Репортаж Исмаила Шакила в Оттаве

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