Премьер-министр Эфиопии на передовой войны

НАИРОБИ, Кения — Государственный телеканал в пятницу показал премьер-министра Эфиопии, лауреата Нобелевской премии мира, на переднем крае годичной войны страны против сил Тыграя, через четыре дня после того, как он объявил, что будет руководить армией оттуда.

Премьер-министр Абий Ахмед в военной форме заявил, что война «идет с большим успехом», и указал на места на границе между регионами Амхара и Афар, которые примыкают к Тыграю.

Поздно вечером в четверг правительство Эфиопии издало распоряжение, направленное на ограничение освещения войны в СМИ и запрещающее распространение неофициальной информации о «действиях, связанных с военными действиями, результатах конфронтации и ситуациях».

Заявление, которое касается всех жителей страны, также предупреждает, что «поддержка [rival Tigray forces] Прямо или косвенно во имя свободы выражения мнения его необходимо немедленно остановить ». Он категорически предостерег от призывов к формированию переходного правительства.

Она добавила, что силовики «примут меры» к нарушителям, но не сообщила подробностей.

Столкновения протестующих с полицией и водой в Иране

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты — Интернет-видео показывают, как полиция применила слезоточивый газ и столкнулась с демонстрантами с дубинками в пятницу в городе в центральной части Ирана, где несколько дней проходили демонстрации с требованием действий правительства в связи с засухой.

На видеороликах в социальных сетях и других активистов показаны столкновения между полицией и демонстрантами в сухом доке реки Зайандрод в городе Исфахан. Видео соответствуют сообщениям Associated Press и спутниковым снимкам местности, а также официальным сообщениям некоторых иранских информационных агентств о беспорядках.

Полуофициальное информационное агентство Ирана Fars сообщило, что из-за присутствия сил безопасности в Исфахане собралось около 500 человек. В отдельном сообщении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Tasnim, говорится, что неустановленные преступники разрушили трубопровод, по которому вода из Исфахана в другие провинции была разрушена в четверг вечером.

Позже в пятницу жители Исфахана без объяснения причин сообщили о сбое в работе мобильного Интернета в городе. В прошлом Иран отключал мобильный и стационарный интернет, чтобы остановить протесты.

Сообщается, что в четверг фермеры прекратили длительную акцию протеста в регионе после того, как власти пообещали компенсировать им убытки, понесенные в районах центрального Ирана, пострадавших от засухи.

Соединенные Штаты и другие критикуют бирманскую армию

БАНГКОК. В пятницу Соединенные Штаты и шесть других стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество приостановить всю помощь военным Бирмы и выразили серьезную обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека со стороны сил безопасности.

Заявление прозвучало по мере роста опасений по поводу эскалации насилия в стране Юго-Восточной Азии, армия которой пытается подавить все более активное вооруженное оппозиционное движение, стремящееся положить конец военному правлению.

«Мы обеспокоены утверждениями о накоплении оружия и нападениях со стороны военных, включая обстрелы и авиаудары, использование тяжелого вооружения и развертывание тысяч военнослужащих, сопровождающих то, что силы безопасности считают контртеррористическими операциями, несоразмерно затрагивающими гражданское население», в заявлении говорилось: «От Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи и Великобритании».

Бирму часто называют Мьянмой — это название было принято военными властями в 1989 году. Некоторые страны, такие как США и Великобритания, отказались изменить название.

Столкнувшись с растущим сопротивлением как в городах, так и в сельской местности, есть опасения, что армия может начать полномасштабное наступление, особенно по окончании ежегодного сезона дождей, что позволит ей легче маневрировать.

Русские военные корабли с космической станцией

МОСКВА — Российский грузовой корабль с новым стыковочным узлом успешно вошел на Международную космическую станцию ​​в пятницу после двухдневного космического полета.

Новый сферический аппарат под названием «Пьер» пристыковался к орбитальной позиции в 9:19 утра.Он имеет шесть стыковочных портов и позволит в будущем расширить российскую часть станции.

Аппарат стыкован с стыковочным узлом нового блока Российской научной лаборатории.

В среду с российского космодрома в Байконуре (Казахстан) стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» на борту и прицепом «Пика». После выхода в космос грузовой корабль с модулем вышел на орбиту.

«Прогресс» также доставил на космическую станцию ​​около 0,8 тонны различных грузов, которые, как ожидается, будут выгружены со станции 22 декабря.

Ожидается, что первый космический корабль «Союз» пристыкуется к новому модулю 18 марта 2022 года с экипажем из трех космонавтов: Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

Космической станцией в настоящее время управляют астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршборн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хи; Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства.

— Составлено сотрудниками Democrat-Gazette из Wired Reports.