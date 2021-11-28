Премьер-министр Эфиопии на передовой войны
НАИРОБИ, Кения — Государственный телеканал в пятницу показал премьер-министра Эфиопии, лауреата Нобелевской премии мира, на переднем крае годичной войны страны против сил Тыграя, через четыре дня после того, как он объявил, что будет руководить армией оттуда.
Премьер-министр Абий Ахмед в военной форме заявил, что война «идет с большим успехом», и указал на места на границе между регионами Амхара и Афар, которые примыкают к Тыграю.
Поздно вечером в четверг правительство Эфиопии издало распоряжение, направленное на ограничение освещения войны в СМИ и запрещающее распространение неофициальной информации о «действиях, связанных с военными действиями, результатах конфронтации и ситуациях».
Заявление, которое касается всех жителей страны, также предупреждает, что «поддержка [rival Tigray forces] Прямо или косвенно во имя свободы выражения мнения его необходимо немедленно остановить ». Он категорически предостерег от призывов к формированию переходного правительства.
Она добавила, что силовики «примут меры» к нарушителям, но не сообщила подробностей.
Столкновения протестующих с полицией и водой в Иране
ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты — Интернет-видео показывают, как полиция применила слезоточивый газ и столкнулась с демонстрантами с дубинками в пятницу в городе в центральной части Ирана, где несколько дней проходили демонстрации с требованием действий правительства в связи с засухой.
На видеороликах в социальных сетях и других активистов показаны столкновения между полицией и демонстрантами в сухом доке реки Зайандрод в городе Исфахан. Видео соответствуют сообщениям Associated Press и спутниковым снимкам местности, а также официальным сообщениям некоторых иранских информационных агентств о беспорядках.
Полуофициальное информационное агентство Ирана Fars сообщило, что из-за присутствия сил безопасности в Исфахане собралось около 500 человек. В отдельном сообщении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Tasnim, говорится, что неустановленные преступники разрушили трубопровод, по которому вода из Исфахана в другие провинции была разрушена в четверг вечером.
Позже в пятницу жители Исфахана без объяснения причин сообщили о сбое в работе мобильного Интернета в городе. В прошлом Иран отключал мобильный и стационарный интернет, чтобы остановить протесты.
Сообщается, что в четверг фермеры прекратили длительную акцию протеста в регионе после того, как власти пообещали компенсировать им убытки, понесенные в районах центрального Ирана, пострадавших от засухи.
Соединенные Штаты и другие критикуют бирманскую армию
БАНГКОК. В пятницу Соединенные Штаты и шесть других стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество приостановить всю помощь военным Бирмы и выразили серьезную обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека со стороны сил безопасности.
Заявление прозвучало по мере роста опасений по поводу эскалации насилия в стране Юго-Восточной Азии, армия которой пытается подавить все более активное вооруженное оппозиционное движение, стремящееся положить конец военному правлению.
«Мы обеспокоены утверждениями о накоплении оружия и нападениях со стороны военных, включая обстрелы и авиаудары, использование тяжелого вооружения и развертывание тысяч военнослужащих, сопровождающих то, что силы безопасности считают контртеррористическими операциями, несоразмерно затрагивающими гражданское население», в заявлении говорилось: «От Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи и Великобритании».
Бирму часто называют Мьянмой — это название было принято военными властями в 1989 году. Некоторые страны, такие как США и Великобритания, отказались изменить название.
Столкнувшись с растущим сопротивлением как в городах, так и в сельской местности, есть опасения, что армия может начать полномасштабное наступление, особенно по окончании ежегодного сезона дождей, что позволит ей легче маневрировать.
Русские военные корабли с космической станцией
МОСКВА — Российский грузовой корабль с новым стыковочным узлом успешно вошел на Международную космическую станцию в пятницу после двухдневного космического полета.
Новый сферический аппарат под названием «Пьер» пристыковался к орбитальной позиции в 9:19 утра.Он имеет шесть стыковочных портов и позволит в будущем расширить российскую часть станции.
Аппарат стыкован с стыковочным узлом нового блока Российской научной лаборатории.
В среду с российского космодрома в Байконуре (Казахстан) стартовала ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс» на борту и прицепом «Пика». После выхода в космос грузовой корабль с модулем вышел на орбиту.
«Прогресс» также доставил на космическую станцию около 0,8 тонны различных грузов, которые, как ожидается, будут выгружены со станции 22 декабря.
Ожидается, что первый космический корабль «Союз» пристыкуется к новому модулю 18 марта 2022 года с экипажем из трех космонавтов: Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.
Космической станцией в настоящее время управляют астронавты НАСА Раджа Чари, Томас Маршборн, Кайла Бэррон и Марк Ванде Хи; Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Добров; и Матиас Маурер из Европейского космического агентства.
— Составлено сотрудниками Democrat-Gazette из Wired Reports.
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