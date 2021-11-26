Премьер-министр Эфиопии на передовой с армией в районе Афар — прогосударственное телевидение

НАИРОБИ (Рейтер) — Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед находится на передовой с армией, сражающейся с повстанческими силами Тиграяна в северо-восточном регионе Афар, сообщило государственное радио Fana в пятницу.

Согласно трансляции, папа был в военной форме и разговаривал с телеканалом на афан-оромо и амхарском языках. Рейтер не смог независимо проверить, где это было снято.

«Вы видите гору, которая была захвачена врагом до вчерашнего дня. Теперь мы захватили ее полностью», — сказал мой отец в шляпе и солнечных очках.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

«Боевой дух армии очень впечатляет», — сказал он, пообещав «сегодня» захватить город Шивра на границе между Тыграем и Афаром.

«Мы не отступим, пока не похороним врага и не гарантируем свободу Эфиопии. Нам нужно увидеть, что Эфиопия стоит в одиночестве, и мы умрем за нее», — сказал Абий.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед принимает участие в своем последнем предвыборном мероприятии накануне парламентских и региональных выборов Эфиопии, намеченных на 21 июня, в Джимме, Эфиопия, 16 июня 2021 года. REUTERS / Texa Nigeria / File Photo Подробнее

Поздно вечером в понедельник Абий объявил, что отправляется на передовую, чтобы руководить борьбой с повстанческими силами из северного региона Тыграй и их союзниками.

Силы Тиграяна угрожали вторгнуться в столицу страны Аддис-Абебу или попытаться отрезать коридор, связывающий Эфиопию, не имеющую выхода к морю, с крупнейшим портом региона.

Спецпредставитель США Джеффри Фелтман заявил на этой неделе, что силам Тиграяна удалось продвинуться на юг к столице, но армия отразила несколько попыток отрезать транспортный коридор на восточном фронте.

Мировая продовольственная программа Организации Объединенных Наций объявила в пятницу, что распространение продолжающегося год конфликта в соседних регионах Афар и Амхара означает, что 9,4 миллиона человек нуждаются в продовольственной помощи в результате продолжающегося конфликта. Она добавила, что более 80% нуждающихся находятся за линией фронта.

«Коридоры на Тыграй были закрыты из-за недавних преступлений против Тиграя в Афаре и Амхаре, а также из-за серьезных перебоев в выдаче разрешений со стороны федерального правительства. С середины июля в этот район поступило менее трети необходимых поставок … »- сказали в организации.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к reuters.com регистр

Репортаж из редакции Найроби; Редактирование Элисон Уильямс, Алекса Ричардсона и Эмилии Ситхол Матарис

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.