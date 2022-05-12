Премьер-министр Японии Кисида обещает расширить сотрудничество с ЕС по России | Бизнес и экономика

Ранее на этой неделе Токио объявил о поэтапном отказе от импорта российской нефти.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в четверг, что Япония и Европейский Союз будут укреплять сотрудничество в наказании России за ее войну в Украине.

На совместной пресс-конференции в Токио президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель и Кишида заявили, что продолжат осуждать Россию и обсудят, как максимизировать сотрудничество в таких областях, как энергетика, поставки которой были ограничены войной и санкциями. против Москвы.

«Мы приветствуем все более жесткую позицию Японии в отношении России», — заявила фон дер Ляйен в начале встречи.

Ранее на этой неделе Япония объявила, что последует примеру своих партнеров по G7, прекратив использование российской нефти и со временем отказавшись от импорта, чтобы уменьшить негативное воздействие на средства к существованию людей и бизнес. Япония сильно зависит от импорта энергоносителей, в том числе из России, которая в прошлом году поставила ей около четырех процентов сырой нефти и 9 процентов газа.

Токио, ключевой союзник Соединенных Штатов, вслед за западными странами осуществил ряд карательных мер против России, включая санкции, направленные против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, Центрального банка России и директоров компаний, имеющих тесные связи с Кремлем.

Крупные японские бренды, включая Toyota, Honda, Nintendo и Sony, также приостановили работу в России из-за проблем с логистикой или безопасностью.

Япония заняла более жесткую позицию в отношении России, чем ее региональные коллеги, большинство из которых отказались осудить Москву за конфликт.