Премьер-министр Японии осудил аннексию Россией части Украины

Токио (AFP) – Премьер-министр Японии Фумио Кисида в телефонном разговоре в пятницу с президентом Украины Владимиром Зеленским осудил новую аннексию Россией части Украины как незаконную и нарушение суверенитета страны.

«Я сказал ему, что процесс, к которому призывает Россия, чтобы провести референдум и аннексировать части Украины, никогда не должен быть принят, и что я решительно его осуждаю», — сказал впоследствии Кишида.

Кишида сказал, что он также заверил Зеленского в их 30-минутной беседе, что Япония привержена работе с другими странами G7 и более широким международным сообществом для дальнейшей поддержки Украины и планирует ввести дополнительные санкции против России.

Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден, также осудили аннексию Россией четырех оккупированных областей Украины через несколько дней после того, как избиратели якобы одобрили организованные Москвой «референдумы» о присоединении к России.

Кишида, который проведет встречу лидеров G7 в следующем году, сказал Зеленскому, что планирует предложить жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины.

Он сказал, что Япония оценивает, когда она сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной. Япония закрыла свое посольство в марте, поскольку вторжение России в Украину усилилось, и часть ее операций была перенесена во Львов на западе Украины.

Япония тесно сотрудничала с другими членами «большой семерки» и европейскими странами в наложении санкций на Россию из-за ее войны на Украине. Недавно Япония запретила экспорт чувствительных материалов, которые могут быть использованы для изготовления химического оружия.

Санкции Японии против России еще больше навредили их отношениям, и без того напряженным из-за группы островов, захваченных Москвой в конце Второй мировой войны, и которые помешали двум странам подписать мирный договор, официально положивший конец военным действиям.

В ответ на санкции Токио Москва прекратила мирные переговоры, в том числе переговоры по островам.