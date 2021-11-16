Премьер предупреждает, что Запад должен выбрать между российским газом и поддержкой Украины Борис Джонсон

Борис Джонсон предупредил, что Западу скоро придется выбирать между опорой на российский газ и переходом на Украину в условиях продолжающейся напряженности на границах Восточной Европы.

В послании европейским странам, которые в значительной степени зависят от российского газа, премьер-министр указал, что, по его мнению, Владимир Путин может серьезно относиться к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад заявит о своем намерении защищать Украину.

Он также обвинил авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко, союзника России, в «отвратительной» попытке спровоцировать миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Ожидается, что теперь министры иностранных дел Европейского союза расширят санкции против Беларуси, включив в них авиакомпаний, туристических агентств и частных лиц, предположительно помогающих переманивать мигрантов в Европу в рамках того, что описывается как «гибридная атака» на блок.

Выступая на банкете лорд-мэра, Джонсон сказал: «Когда наши польские друзья попросили нас о помощи в разрешении сфабрикованного кризиса на их границе с Беларусью, мы быстро ответили. Мы надеемся, что наши друзья понимают, что скоро придется выбирать между инкорпорированием больше российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и переход на Украину И отстаивая дело мира и стабильности, позвольте мне сказать это так ».

Ранее сегодня Даунинг-стрит также выразила обеспокоенность наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной. Россия опровергла утверждения о том, что она готовится к вторжению, после того, как министерство обороны Украины сообщило, что в этом районе сосредоточились около 90 000 российских солдат.

Однако официальный представитель премьер-министра заявил: «Мы являемся свидетелями тревожной ситуации на границе. Мы по-прежнему твердо поддерживаем территориальную целостность Украины и будем продолжать поддерживать ее перед лицом враждебности со стороны России».

В минувшие выходные генерал сэр Ник Картер, уходящий в отставку главнокомандующий армией, заявил, что Запад должен быть готов к эскалации напряженности в отношениях с Россией. На вопрос, может ли это превратиться в перестрелку, Картер сказал: «Я не знаю. Я думаю, что мы должны быть осторожны и убедиться, что сдерживание возобладает, и мы должны убедиться, что в альянсе НАТО есть единство, и мы не делаем этого. не допускаем дыр в нашей коллективной позиции ».

Джонсон также использовал свою речь на банкете лорд-мэра, чтобы рассказать о саммите Cop26, сказав, что «разочаровывает» то, что приверженность поэтапному отказу от угля становится слабой для «постепенного отказа» от ископаемого топлива. Но он добавил: «Я давно слежу за политикой и знаю, когда наступит точка невозврата.

«Язык важен, но независимо от того, говорите ли вы о поэтапном отказе от производства или о прекращении производства, настало время открыть новую угольную электростанцию, как это было бы политически неприемлемо в любой точке мира. сесть в самолет и закурить сигару.

Далее он призвал к международному сотрудничеству, заявив, что саммиту Cop26, возможно, помогло «коллективное затруднение того, как интернационализм подвел нас во время Ковида: разногласия по поводу средств индивидуальной защиты, сумасшедшие решения некоторых стран попытаться прекратить экспорт вакцин другим лицам, жертвами чего мы стали в начале этого года ».

В своем широком выступлении он также пообещал превратить Великобританию в «научную сверхдержаву» и пообещал «двигаться вперед в области квантовых вычислений».

«Если ИИ сможет имитировать интуитивный вкус человеческого мозга, квантовые вычисления позволят нам обрабатывать информацию так быстро, что мы сможем обрабатывать бесконечное количество решений одновременно», — сказал он. «И если мы сможем справиться с этим, мы сможем решить множество проблем, в том числе как превратить азот в удобрения и накормить мир, не производя большого количества углекислого газа. 2 .

«Итак, я излагаю амбиции, согласно которым Великобритания будет стремиться создать квантовый компьютер общего назначения, который к 2040 году обеспечит себе самую большую долю на мировом рынке квантовых вычислений».