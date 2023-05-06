Преподаватели факультета отмечены наградами за преподавание и наставничество

Ирина Дубинина, Бен Роджерс, Кен Писта, Джанет Макинтош, Адриан Кристански, Черан Фризе, Марджи Лахман, Керри Чейз

Восемь преподавателей в Brandeis Колледж искусств и наук И Высшая школа искусств и наук Они были отмечены за выдающиеся достижения в классе наградами за преподавание, наставничество и обслуживание.

Студенты, преподаватели и выпускники ежегодно номинируют преподавателей на награды: Премия Лермана-Нойбауэра 69 года за выдающиеся достижения в преподавании и наставничестве; 56-я премия Майкла Л. Уолцера в области преподавания; Премия Луи Дембица Брандейса за выдающиеся достижения в области преподавания; Премия декана Колледжа искусств и наук; Премия Колледжа искусств и наук.

Недавно учрежденная в этом году премия Рональда ’69 и Деборы Ратнер за выдающееся преподавание присуждается преподавателям, назначенным на факультеты искусств и гуманитарных наук, которые демонстрируют новаторское преподавание и выдающиеся достижения в привлечении, мотивации и вдохновении студентов и изменении их образования. , жизни и карьеры.

Награды находятся под надзором офиса декана искусств и наук и были вручены на собрании факультета в апреле.

Премия Луи Дембица Брандейса за выдающиеся достижения в области преподавания присуждается за выдающееся преподавание: Кен Биста, GSAS PhD’11, доцент биологии

В сферу компетенции Пиасты входят образование в области биологии и изучение структуры белков. Он присоединился к факультету Брандейса в 2015 году и преподает различные курсы биологии и биохимии. Он также направляет студентов по программе «Галактика науки», которую он ведет в настоящее время.

В своих номинациях студенты высоко оценили его заботливый подход, готовность отвечать на вопросы и вклад в обучение каждого студента.

Что студенты говорят о Бисте:

Комментарии кандидатов

«Что делает его великим профессором, так это качество его личности. По моему опыту, лучшие учителя — это те, кто ставит своих учеников на первое место. Профессор Биаста именно такой. человек и отличный преподаватель».

«Кен — замечательный и изобретательный преподаватель в классе, который продемонстрировал приверженность целостному обучению и практике наставничества. Без него наш научный отдел был бы другим».

«Он не только помог мне больше полюбить биологию, но и дал мне направление в моем будущем. Это то, что отличает его от других профессоров: несмотря на то, что он ведет большие классы и у него плотный график, он готов найдите время, чтобы сесть и обсудить будущие начинания студента. Как он сказал мне, это его любимая часть работы».

69 Премия Джанет Лерман-Нойбауэр и Премия Джозефа Нойбауэра за выдающиеся достижения в области преподавания и наставничества: Джанет Макинтош, профессор антропологии

Области специализации Макинтоша включают лингвистическую антропологию; Армейская антропология, психологическая антропология, расовые и этнические отношения. Она была лауреатом ряда исследовательских премий и грантов, в том числе прошлогодней премии Национального фонда гуманитарных наук за исследования в колледже. Макинтош получил премию Уолцера в 2005 году и премию Перлмуттера за выдающиеся достижения в области преподавания в 2006 году.

Студенты высоко оценили свои номинации на награды, назвав их «уникальными», «любезными», «умными», «терпеливыми» и «обнадеживающими».

Что студенты говорят о McIntosh:

«Страсть профессора Макинтош к этому предмету очевидна и заразительна. Это заставило меня лично хотеть читать и знать больше, чем требуется для ее класса, и идти в рабочее время, чтобы обсудить то, что я узнал, и то, что я хотел понять лучше. Это также заставило меня всерьез задуматься об антропологии как о моей будущей специализации».

«Я никогда раньше не видел такой открытости, восприимчивости и смирения от учителя. Осталось ощущение, что она активно ищет способы сделать опыт лучше и сделать класс и процесс обучения лучше для нас… Я всем рекомендую бери уроки у Джанет, она вдохновляет меня становиться лучше».

«Джанет — отличный профессор. Она невероятно терпелива и ободряет, и я часто видел, как она помогает людям лучше понять их идеи без намека на резкость или критику. Я стал лучшим исследователем благодаря Джанет Макинтош».

56-я премия Майкла Л. Уолцера в области преподавания: В. Бенджамин Роджерс, доцент физики

Сферы знаний Роджерса включают нанотехнологии ДНК, биологическую физику и самосборку. Во время своего пребывания в Брандейсе он был награжден Премией за инновации в обучении, Грантом на научные исследования и Премией семьи Смитов за выдающиеся достижения в области биомедицинских исследований от Фонда семьи Смитов.

Его курсы включают в себя вводную лабораторию по физике, введение в термодинамику и статистическую механику, волны и колебания, а также лабораторию приборов квантовой биологии. Студенты высоко оценили его внимание к мастерству запоминания и его преданность их обучению, а коллеги поделились тем, что его успех с инновационными методами обучения вдохновил их применять аналогичные методы в своем собственном образовании.

Что номинанты говорят о Роджерсе:

«Бен взял на себя обязательство полностью переработать учебную программу с нуля и внедрил новый набор лабораторий, которые теперь составляют нашу Pre-Health Lab. Это устойчивая образовательная инновация, которая принесет пользу поколениям студентов Pre-Health в Brandeis».

«Он не только помог мне больше полюбить биологию, но и дал мне направление в моем будущем. Это то, что отличает его от других профессоров: несмотря на то, что он ведет большие классы и у него плотный график, он готов найдите время, чтобы сесть и обсудить будущие начинания студента. Как он сказал мне, это его любимая часть работы».

«Профессору Роджерсу удается понять демографию студентов, изучающих биологию и/или предпочитающих медицину, и по-прежнему пробуждает интерес к предмету и не отпугивает студентов сложным материалом курса. Он преподает исключительно».

Премия Рональда 69 и Деборы Ратнер за выдающееся преподавание гуманитарных наук и творческих искусств: Черан Фриз, GSAS MA’94, GSAS PhD’97, Фрэнсис и Макс Элкон заведуют кафедрой современной еврейской истории; и Адриан Кристански, Льюис, Фрэнсис и Джеффри Сачар, заведующий кафедрой творческих искусств.

Черан Фризе — профессор женской и гендерной проблематики и гендерных исследований NEJS, председателем которой она также является. Она была лауреатом премии Уолцера в 2002 году и премии GSAS за наставничество в 2013 году. ЧеРан является плодовитым исследователем истории российского еврейства и недавно опубликовала статью в Jewish Quarterly Review «При чем тут любовь?» Критические исследования любви в российской еврейской истории.

Студенты, аспиранты и коллеги-преподаватели высоко оценили сочувствие и заботу, которые она проявляет к своим студентам, а также ее уникальную способность общаться на уровне один на один.

Что студенты говорят о замораживании:

«Профессор Фриз очаровала свою аудиторию с первого и до последнего дня. Честно говоря, я никогда не видел ее раньше за годы, проведенные в Брандейсе. Я могу честно сказать, что она первая женщина-профессор, которая удерживает мое внимание каждый семестр в течение всего семестра. Ее страсть и преданность делу сохранения семей. Ее студенты считают, что профессор Фриз заслуживает награды».

«Профессор Фриз очень терпелива в классе и вне его. Будучи азиатским студентом, я чувствую связь с профессором Фриз, и мой опыт в ее классе не может быть найден ни в каком другом классе. Я люблю разговаривать с ней, и я действительно восхищаюсь ею». ”

Адрианна Крстански — отмеченная наградами актриса и режиссер, чьи области знаний включают импровизацию, перспективу и совместный процесс/инновации. Недавно она появилась в постановке Кейт Снодграсс «Искусство горения» в Hartford Playhouse и Huntington Theatre.

Коллеги Кристански высоко оценили ее способность общаться со студентами на индивидуальном уровне, создавать сообщество среди групп студентов и побуждать их выходить из своей зоны комфорта.

Что студенты говорят о Крестанском:

«Эдриэнн изменила мою жизнь. Она создает безопасное и поддерживающее пространство для всех студентов и дает нам возможность по-настоящему понять друг друга. Как профессор, она чутко относится к потребностям студентов, но подталкивает нас к открытию новых способностей. На уроках она дает учащимся время обобщить информацию и рассказать о том, как их жизнь связана вне класса по предмету. Я никогда в жизни не был так взволнован, когда ходил на занятия. Учиться для нее естественно. Она позволяет нам учить каждого другое тоже».

«Вне классной комнаты она часами помогала мне понять мои таланты, мои направления, мои сильные и слабые стороны. Я часто прихожу в офис Адрианны за ответами. Она никогда не отталкивает меня. [the answers] непосредственно, но позволяя мне искать его внутри себя. Это очень мощно и заставляет меня чувствовать, что я контролирую свое образование и свою жизнь».

«Адрианна сделала меня лучшим учеником и человеком, более чутким, критически настроенным и понимающим. Она делает своим ученикам удивительный подарок, обучая их. Она терпелива, добра, поддерживает и критически настроена. целей, а потому, что она искренне верит, что мы можем их выполнить. Я никогда не чувствовал себя профессором». Он так сильно верил в меня. мне.»

Награда за заслуги перед преподавателями в Колледже искусств и наук: Ирина Дубинина, доцент кафедры русского языка и директор программы русского языка

Дубинина возглавляла Комиссию по мировым языкам и культурам более 10 лет, запустила Оскар Брандейс для курсов иностранных языков уровня 20B и в настоящее время является директором факультета в Центре преподавания и обучения. Она также регулярно проводит для своих учеников недельный сеанс русского чая.

Что кандидаты говорят о Дубининой:

«Она почти единолично работала над повышением уровня преподавания всех языков в Брандейсе, поощряя и способствуя профессиональному развитию в области языковой педагогики для учителей Брандейса; организуя мероприятия на территории кампуса, чтобы побудить студентов посещать языковые курсы, и создание своего рода «инфраструктуры» онлайн-обучения языку в Брандейсе, которая принесла признание работы, которую студенты и преподаватели выполняют на языковых курсах Брандейса».

«Замечательно, что теперь больше преподавателей могут в полной мере воспользоваться стремлением Ирины улучшить преподавание и обучение в Брандейсе, и это идеальное время, чтобы поблагодарить Ирину за все те замечательные способы, которыми она улучшила преподавание иностранных языков с момента ее поступления в университет. Кампус в 2008 году».

«Она прекрасный коллега, образец для подражания и человек, который не только привносит богатство профессиональных навыков и знаний, но и огромное сочувствие, радость и большую коллегиальность в каждой встрече один на один со студентами, коллегами и стажерами. Настоящий брендист !»

Награда руководства декана Колледжа искусств и наук

В Высшей школе искусств и наук Керри Чейз, адъюнкт-профессор политики, и Марджи Лахман, профессор психологии, Минни и Гарольд Фэйрман были удостоены награды декана за наставничество, которая вручается преподавателю, демонстрирующему выдающиеся способности в качестве наставник. . в студенческом надзоре.

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