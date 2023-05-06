Преподаватели факультета отмечены наградами за преподавание и наставничество
5 мая 2023 г.
Восемь преподавателей в Brandeis Колледж искусств и наук И Высшая школа искусств и наук Они были отмечены за выдающиеся достижения в классе наградами за преподавание, наставничество и обслуживание.
Студенты, преподаватели и выпускники ежегодно номинируют преподавателей на награды: Премия Лермана-Нойбауэра 69 года за выдающиеся достижения в преподавании и наставничестве; 56-я премия Майкла Л. Уолцера в области преподавания; Премия Луи Дембица Брандейса за выдающиеся достижения в области преподавания; Премия декана Колледжа искусств и наук; Премия Колледжа искусств и наук.
Недавно учрежденная в этом году премия Рональда ’69 и Деборы Ратнер за выдающееся преподавание присуждается преподавателям, назначенным на факультеты искусств и гуманитарных наук, которые демонстрируют новаторское преподавание и выдающиеся достижения в привлечении, мотивации и вдохновении студентов и изменении их образования. , жизни и карьеры.
Награды находятся под надзором офиса декана искусств и наук и были вручены на собрании факультета в апреле.
Премия Луи Дембица Брандейса за выдающиеся достижения в области преподавания присуждается за выдающееся преподавание: Кен Биста, GSAS PhD’11, доцент биологии
В сферу компетенции Пиасты входят образование в области биологии и изучение структуры белков. Он присоединился к факультету Брандейса в 2015 году и преподает различные курсы биологии и биохимии. Он также направляет студентов по программе «Галактика науки», которую он ведет в настоящее время.
В своих номинациях студенты высоко оценили его заботливый подход, готовность отвечать на вопросы и вклад в обучение каждого студента.
Что студенты говорят о Бисте:
Комментарии кандидатов
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«Что делает его великим профессором, так это качество его личности. По моему опыту, лучшие учителя — это те, кто ставит своих учеников на первое место. Профессор Биаста именно такой. человек и отличный преподаватель».
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«Кен — замечательный и изобретательный преподаватель в классе, который продемонстрировал приверженность целостному обучению и практике наставничества. Без него наш научный отдел был бы другим».
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«Он не только помог мне больше полюбить биологию, но и дал мне направление в моем будущем. Это то, что отличает его от других профессоров: несмотря на то, что он ведет большие классы и у него плотный график, он готов найдите время, чтобы сесть и обсудить будущие начинания студента. Как он сказал мне, это его любимая часть работы».
69 Премия Джанет Лерман-Нойбауэр и Премия Джозефа Нойбауэра за выдающиеся достижения в области преподавания и наставничества: Джанет Макинтош, профессор антропологии
Области специализации Макинтоша включают лингвистическую антропологию; Армейская антропология, психологическая антропология, расовые и этнические отношения. Она была лауреатом ряда исследовательских премий и грантов, в том числе прошлогодней премии Национального фонда гуманитарных наук за исследования в колледже. Макинтош получил премию Уолцера в 2005 году и премию Перлмуттера за выдающиеся достижения в области преподавания в 2006 году.
Студенты высоко оценили свои номинации на награды, назвав их «уникальными», «любезными», «умными», «терпеливыми» и «обнадеживающими».
Что студенты говорят о McIntosh:
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«Страсть профессора Макинтош к этому предмету очевидна и заразительна. Это заставило меня лично хотеть читать и знать больше, чем требуется для ее класса, и идти в рабочее время, чтобы обсудить то, что я узнал, и то, что я хотел понять лучше. Это также заставило меня всерьез задуматься об антропологии как о моей будущей специализации».
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«Я никогда раньше не видел такой открытости, восприимчивости и смирения от учителя. Осталось ощущение, что она активно ищет способы сделать опыт лучше и сделать класс и процесс обучения лучше для нас… Я всем рекомендую бери уроки у Джанет, она вдохновляет меня становиться лучше».
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«Джанет — отличный профессор. Она невероятно терпелива и ободряет, и я часто видел, как она помогает людям лучше понять их идеи без намека на резкость или критику. Я стал лучшим исследователем благодаря Джанет Макинтош».
56-я премия Майкла Л. Уолцера в области преподавания: В. Бенджамин Роджерс, доцент физики
Сферы знаний Роджерса включают нанотехнологии ДНК, биологическую физику и самосборку. Во время своего пребывания в Брандейсе он был награжден Премией за инновации в обучении, Грантом на научные исследования и Премией семьи Смитов за выдающиеся достижения в области биомедицинских исследований от Фонда семьи Смитов.
Его курсы включают в себя вводную лабораторию по физике, введение в термодинамику и статистическую механику, волны и колебания, а также лабораторию приборов квантовой биологии. Студенты высоко оценили его внимание к мастерству запоминания и его преданность их обучению, а коллеги поделились тем, что его успех с инновационными методами обучения вдохновил их применять аналогичные методы в своем собственном образовании.
Что номинанты говорят о Роджерсе:
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«Бен взял на себя обязательство полностью переработать учебную программу с нуля и внедрил новый набор лабораторий, которые теперь составляют нашу Pre-Health Lab. Это устойчивая образовательная инновация, которая принесет пользу поколениям студентов Pre-Health в Brandeis».
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«Он не только помог мне больше полюбить биологию, но и дал мне направление в моем будущем. Это то, что отличает его от других профессоров: несмотря на то, что он ведет большие классы и у него плотный график, он готов найдите время, чтобы сесть и обсудить будущие начинания студента. Как он сказал мне, это его любимая часть работы».
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«Профессору Роджерсу удается понять демографию студентов, изучающих биологию и/или предпочитающих медицину, и по-прежнему пробуждает интерес к предмету и не отпугивает студентов сложным материалом курса. Он преподает исключительно».
Премия Рональда 69 и Деборы Ратнер за выдающееся преподавание гуманитарных наук и творческих искусств: Черан Фриз, GSAS MA’94, GSAS PhD’97, Фрэнсис и Макс Элкон заведуют кафедрой современной еврейской истории; и Адриан Кристански, Льюис, Фрэнсис и Джеффри Сачар, заведующий кафедрой творческих искусств.
Черан Фризе — профессор женской и гендерной проблематики и гендерных исследований NEJS, председателем которой она также является. Она была лауреатом премии Уолцера в 2002 году и премии GSAS за наставничество в 2013 году. ЧеРан является плодовитым исследователем истории российского еврейства и недавно опубликовала статью в Jewish Quarterly Review «При чем тут любовь?» Критические исследования любви в российской еврейской истории.
Студенты, аспиранты и коллеги-преподаватели высоко оценили сочувствие и заботу, которые она проявляет к своим студентам, а также ее уникальную способность общаться на уровне один на один.
Что студенты говорят о замораживании:
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«Профессор Фриз очаровала свою аудиторию с первого и до последнего дня. Честно говоря, я никогда не видел ее раньше за годы, проведенные в Брандейсе. Я могу честно сказать, что она первая женщина-профессор, которая удерживает мое внимание каждый семестр в течение всего семестра. Ее страсть и преданность делу сохранения семей. Ее студенты считают, что профессор Фриз заслуживает награды».
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«Профессор Фриз очень терпелива в классе и вне его. Будучи азиатским студентом, я чувствую связь с профессором Фриз, и мой опыт в ее классе не может быть найден ни в каком другом классе. Я люблю разговаривать с ней, и я действительно восхищаюсь ею». ”
Адрианна Крстански — отмеченная наградами актриса и режиссер, чьи области знаний включают импровизацию, перспективу и совместный процесс/инновации. Недавно она появилась в постановке Кейт Снодграсс «Искусство горения» в Hartford Playhouse и Huntington Theatre.
Коллеги Кристански высоко оценили ее способность общаться со студентами на индивидуальном уровне, создавать сообщество среди групп студентов и побуждать их выходить из своей зоны комфорта.
Что студенты говорят о Крестанском:
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«Эдриэнн изменила мою жизнь. Она создает безопасное и поддерживающее пространство для всех студентов и дает нам возможность по-настоящему понять друг друга. Как профессор, она чутко относится к потребностям студентов, но подталкивает нас к открытию новых способностей. На уроках она дает учащимся время обобщить информацию и рассказать о том, как их жизнь связана вне класса по предмету. Я никогда в жизни не был так взволнован, когда ходил на занятия. Учиться для нее естественно. Она позволяет нам учить каждого другое тоже».
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«Вне классной комнаты она часами помогала мне понять мои таланты, мои направления, мои сильные и слабые стороны. Я часто прихожу в офис Адрианны за ответами. Она никогда не отталкивает меня. [the answers] непосредственно, но позволяя мне искать его внутри себя. Это очень мощно и заставляет меня чувствовать, что я контролирую свое образование и свою жизнь».
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«Адрианна сделала меня лучшим учеником и человеком, более чутким, критически настроенным и понимающим. Она делает своим ученикам удивительный подарок, обучая их. Она терпелива, добра, поддерживает и критически настроена. целей, а потому, что она искренне верит, что мы можем их выполнить. Я никогда не чувствовал себя профессором». Он так сильно верил в меня. мне.»
Награда за заслуги перед преподавателями в Колледже искусств и наук: Ирина Дубинина, доцент кафедры русского языка и директор программы русского языка
Дубинина возглавляла Комиссию по мировым языкам и культурам более 10 лет, запустила Оскар Брандейс для курсов иностранных языков уровня 20B и в настоящее время является директором факультета в Центре преподавания и обучения. Она также регулярно проводит для своих учеников недельный сеанс русского чая.
Что кандидаты говорят о Дубининой:
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«Она почти единолично работала над повышением уровня преподавания всех языков в Брандейсе, поощряя и способствуя профессиональному развитию в области языковой педагогики для учителей Брандейса; организуя мероприятия на территории кампуса, чтобы побудить студентов посещать языковые курсы, и создание своего рода «инфраструктуры» онлайн-обучения языку в Брандейсе, которая принесла признание работы, которую студенты и преподаватели выполняют на языковых курсах Брандейса».
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«Замечательно, что теперь больше преподавателей могут в полной мере воспользоваться стремлением Ирины улучшить преподавание и обучение в Брандейсе, и это идеальное время, чтобы поблагодарить Ирину за все те замечательные способы, которыми она улучшила преподавание иностранных языков с момента ее поступления в университет. Кампус в 2008 году».
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«Она прекрасный коллега, образец для подражания и человек, который не только привносит богатство профессиональных навыков и знаний, но и огромное сочувствие, радость и большую коллегиальность в каждой встрече один на один со студентами, коллегами и стажерами. Настоящий брендист !»
Награда руководства декана Колледжа искусств и наук
В Высшей школе искусств и наук Керри Чейз, адъюнкт-профессор политики, и Марджи Лахман, профессор психологии, Минни и Гарольд Фэйрман были удостоены награды декана за наставничество, которая вручается преподавателю, демонстрирующему выдающиеся способности в качестве наставник. . в студенческом надзоре.
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