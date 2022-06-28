Преследование российской военной машины, уклоняющихся от санкций, воинских частей, причастных к нарушениям прав человека, и должностных лиц, причастных к подавлению инакомыслия

Соединенные Штаты подтверждают наше обязательство работать вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить еще более ужасные последствия на президента Путина и его сторонников за неспровоцированную и необоснованную войну России против правительства и народа Украины. Сегодня Госдепартамент и Казначейство наложили санкции на дополнительные юридические и физические лица, включая крупнейший в России оборонный конгломерат (Госкорпорацию Ростех) и десятки российских оборонно-промышленных баз. Мы также назначаем в Украине человека, который был незаконно назначен мэром России, а также 19 членов правления Ростеха и девять взрослых членов семьи.

В рамках этой акции Государственный департамент вводит санкции в отношении 45 юридических и 29 физических лиц в соответствии с Указом 14024. Это включает в себя назначение юридического лица за пределами России для оказания материальной поддержки запрещенному российскому юридическому лицу, в данном случае российскому юридическому лицу, которое специализируется на закупка материалов для оборонной промышленности России. Это действие подчеркивает риски работы с российскими юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями. Государственный департамент также идентифицирует российские воинские части, которые достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права, в рамках нашего обязательства по привлечению к ответственности за зверства в Украине.

Кроме того, Государственный департамент принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 511 российских военнослужащих за угрозу или нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, в связи с необоснованной и неоправданной войной России против Украины, в том числе офицеров, несущих службу в Запорожье и Мариуполе. Области, в которых увеличивается количество сообщений о военных преступлениях. Мы также предприняли шаги по введению визовых ограничений в отношении 18 граждан России в связи с подавлением инакомыслия, включая аресты по политическим мотивам.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов включает 70 организаций, многие из которых важны для оборонной базы России, в том числе Государственную корпорацию Ростех, краеугольный камень оборонного, аэрокосмического, промышленного, технологического и производственного секторов России, а также 29 физических лиц. , согласно приказам Исполнительного 14024 и 14065.

Министерство торговли принимает дополнительные меры, добавляя несколько организаций в свой список организаций, чтобы продолжать заключать контракты на поставки в Россию даже после ее вторжения в Украину. Эти дополнения к списку юридических лиц показывают, что Соединенные Штаты будут вводить строгий экспортный контроль для компаний, в том числе в третьих странах, чтобы не допустить их доступа к товарам, которые они могли бы использовать для поддержки российской военной и/или оборонно-промышленной базы.

OFAC запрещает импорт золота из Российской Федерации в Соединенные Штаты, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов выпускает совместное предупреждение с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, рекомендуя финансовым учреждениям сохранять бдительность в отношении попыток уклонения от действующего экспортного контроля. в связи с вторжением России в Украину. Как показано в этих предупреждениях, финансовые учреждения играют решающую роль в подрыве усилий России по приобретению важнейших товаров и технологий для поддержки российской оборонной промышленности.

Наконец, президент издал декларацию о повышении пошлин на более чем 570 групп российских товаров на сумму почти 2,3 миллиарда долларов для России. Эти меры были тщательно подобраны таким образом, чтобы возлагать издержки на Россию и снижать издержки американских потребителей.

Сегодняшние действия, согласованные с нашими партнерами, еще больше ограничивают доступ России к критически важным технологиям для ее оборонного сектора. Преследование военных помощников президента Путина препятствует нынешним и будущим военным усилиям России, которые уже пострадали от низкого морального духа, поврежденных цепочек поставок и сбоев в логистике. Эти меры также соответствуют мерам, принятым Австралией, Канадой, Европейским союзом, Японией, Новой Зеландией, Швейцарией и Соединенным Королевством.

Для получения дополнительной информации о сегодняшних действиях, пожалуйста, посетите Казначейство пресс-релиз и информационный бюллетень Государственного департамента.