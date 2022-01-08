Преследование Свидетелей Иеговы, спонсируемое российским правительством, снова усилилось

После периода свободы после распада Советского Союза Свидетели Иеговы снова сталкиваются с жесткими преследованиями со стороны правительства в России.

Поскольку в 2017 году Верховный суд признал Управленческий центр Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, группа была лишена юридического статуса. Многие молитвенные дома, известные как Залы Царства, были конфискованы.

Со свидетелями обращаются как с врагами государства.

К концу года 77 Свидетелей Иеговы находились в российских тюрьмах за то, что исповедовали свою веру, а еще 31 человек находились под домашним арестом, по словам Джаррода Лопеса, представителя всемирной организации, базирующейся в Нью-Йорке.

Многие другие стали мишенью. По словам Лопес, за последние пять лет были совершены обыски в 1660 домах.

Постановление Верховного суда России показало, что индивидуальное или групповое поклонение Свидетелям Иеговы само по себе не является преступлением.

Лопес сказал, что неясно, как это решение повлияет на тех, кто в настоящее время ожидает суда.

В ноябре суд во Владивостоке, примерно в 5 500 милях к востоку от Москвы, оправдал Дмитрия Пармакина в организации деятельности экстремистской группы, заявив, что Свидетели Иеговы «просто воспользовались правом на свободу вероисповедания, закрепленным в Конституции России».

Другие подсудимые, по словам Лопес, добились меньшего успеха.

«Свидетелей Иеговы продолжают осуждать, и они осуждаются как экстремисты, что ставит их на один уровень с террористами «Аль-Каиды», — сказал он.

Лопес заявил, что преследование было неоправданным.

Лопес утверждает, что в чтении Библии, пении гимнов и вознесении молитв нет ничего преступного.

«Много раз в уголовном деле вы пытаетесь проверить, кто пострадал от этого [defendant]«В данном случае у них нет жертв, потому что эти люди никому не причиняют вреда», — сказал он.

По состоянию на 2016 год в России насчитывалось около 171 000 «возвещателей» Свидетелей Иеговы, которые являются уважаемыми людьми, активно распространяющими свою веру.

Церковные чиновники заявили, что 321 принадлежащая церкви собственность на сумму около 53 миллионов долларов была конфискована.

В апреле Комиссия США по международной религиозной свободе призвала Госдепартамент США включить Россию в список стран, вызывающих особую озабоченность, утверждая, что она совершает или допускает «особо серьезные нарушения свободы вероисповедания».

В соответствии с Законом о свободе вероисповедания в мире государства попадают в этот список, если у них есть «систематическая и постоянная [and] Грубые нарушения… включая такие нарушения, как: (а) пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание; (B) Длительное содержание под стражей без предъявления обвинений. c) исчезновение людей путем похищения или тайного удержания таких лиц; или (d) другой вопиющий отказ в праве на жизнь, свободу или личную неприкосновенность».

В ноябре госсекретарь Энтони Блинкен добавил Россию в список, поставив ее рядом с Бирмой, Китаем, Эритреей, Ираном, Северной Кореей, Пакистаном, Саудовской Аравией, Таджикистаном и Туркменистаном.

Джеймс Карр, представитель Серсеи, работавший в комитете, выразил недоумение по поводу отношения Москвы к Свидетелям Иеговы, отметив, что они составляют лишь небольшую часть 1% населения страны.

Население бывшей сверхдержавы оценивается в 146 миллионов человек.

«Это могучая держава: Россия… и почему-то они боятся этих людей», — сказал Карр.

Он сказал: «Я не знаю многих членов веры Свидетелей Иеговы, но я знаю достаточно, чтобы знать, что они очень миролюбивые люди. Их сажают в тюрьму просто за то, что они исповедуют свою веру».

Он добавил, что осужденные могут быть лишены свободы «не на полгода, а на многие годы и в некоторых случаях».

Имея 8,6 миллиона Свидетелей Иеговы по всему миру, они представляют собой глобальную силу. Ссылаясь на Иисуса как на основателя своей организации, они говорят, что современное движение возникло из небольшой группы, которая называла себя Исследователями Библии, жившей недалеко от Питтсбурга в конце 19 века.

С 1931 года они называют себя Свидетелями Иеговы.

Их учат уважительно относиться к политической власти.

В Библии «Перевода нового мира», используемой и распространяемой Свидетелями, от них требуется «повиноваться правительствам и властям и быть готовыми ко всякому доброму делу… быть в здравом уме». (Титу 3:1-2.)

Они также призывают молиться «за королей и всех высокопоставленных лиц», чтобы они «вели тихую и безмятежную жизнь с полной преданностью и серьезностью». (1 Тимофею 2:1-2.)

Однако они откажутся соблюдать закон, если считают, что он противоречит предписаниям Яхувы, описанным в Библии.

Политически нейтральные, они также отказываются участвовать во многих общественных мероприятиях.

Свидетели не голосуют, не баллотируются, не колеблясь присягают на верность и не поют национальные гимны. Они не будут служить в армии, хотя у них есть возможность пройти гражданскую службу, если совесть позволит.

Для свидетелей преследование не является новым явлением. Советы сослали многих из них в Сибирь. Других нацисты отправили в концлагеря.

В Соединенных Штатах свидетели столкнулись с враждебностью, особенно когда они отказались отдать честь флагу или служить в вооруженных силах.

По словам Джейн Дж. Рейни, почетного профессора политологии Университета Восточного Кентукки, свидетели оказали значительное влияние на конституционное право США.

«Возможно, ни одна религиозная конфессия не оказала большего влияния на расширение свободного исповедания религии в соответствии с Первой поправкой, чем Свидетели Иеговы», — говорит Рейни в энциклопедии Первой поправки.