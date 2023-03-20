В ходе пленарного заседания Второй Международной парламентской конференции России и Африки в понедельник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что отношения России и африканских стран строятся на принципах равноправия и несамостоятельности. По словам Володина, это резко контрастирует с колониальной политикой США и Европы.

В своем докладе он сказал: «Необходимо подчеркнуть: Россия и страны Африки являются союзниками и равноправными партнерами. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела». от ТАСС. Он подчеркнул тот факт, что «Африканский континент никогда не был объектом коммерческого интереса, использования трудовых и сырьевых ресурсов» для России.

Володин обвиняет США и Европу в «колониальном подходе»

Володин считает, что у Соединенных Штатов и Европы совершенно разные подходы. Он утверждал, что «Вашингтон и Брюссель стремятся получить контроль над природными ресурсами России и Африки. Фактически они продолжают свою колониальную политику. Они переходят на любые меры, в том числе силовые и террористического характера, в своих интересах». Володин добавил, что Вашингтон не может диктовать Москве, как развивать отношения с другими регионами мира.

Спикер Госдумы России подчеркнул растущее торгово-экономическое сотрудничество со странами Африки, несмотря на то, что он назвал «незаконными санкциями со стороны Вашингтона». По словам политика, объем двусторонней торговли на конец прошлого года достиг 17,9 миллиарда долларов. В своем выступлении спикер подчеркнул возрастающую роль Африканского континента в решении региональных и глобальных проблем, указав, что эта тенденция будет продолжаться.

Взгляд на геополитическое значение Африки

Африка является континентом большого геополитического значения, с его обширной территорией, богатыми природными ресурсами и стратегическим расположением на перекрестке основных торговых путей между Европой, Азией и Америкой. Его важность усиливается тем фактом, что он является домом для некоторых из самых быстрорастущих экономик в мире, что делает его крупным игроком в мировой экономике.

Одной из основных причин геополитического значения Африки являются ее огромные природные ресурсы. На континенте находятся одни из крупнейших в мире запасов нефти, газа, угля и других полезных ископаемых, включая золото, платину и алмазы. Эти ресурсы необходимы для мировой экономики, и многие страны зависят от них для удовлетворения своих энергетических и производственных потребностей. Кроме того, сельскохозяйственный потенциал Африки огромен, с плодородной почвой и большим разнообразием культур, способных прокормить не только собственное население, но и население других стран.

Стратегическое положение Африки — еще один важный фактор, делающий ее геополитически важной. Континент находится на пересечении основных торговых путей между Европой, Азией и Америкой. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, является жизненно важным судоходным маршрутом, пролегающим через Африку. Кроме того, близость континента к Ближнему Востоку, Европе и Азии сделала его важным центром мировой торговли, а его порты и судоходные пути являются одними из самых загруженных в мире.

Более того, рост населения Африки и быстрорастущая экономика также являются важными геополитическими факторами. По данным ООН, к 2050 году население Африки удвоится, что сделает ее самым быстрорастущим регионом в мире. Этот рост может создать обширные новые рынки и возможности для инвестиций и торговли, которые могут способствовать экономическому росту и развитию в регионе.



