Пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия заинтересована в реализации мегапроектов в Греции и Турции — Бизнес и экономика

Афины, 11 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу Antena на английском языке заявил, что Россия, как и Турция, заинтересована в реализации мегапроектов в Греции. Беседа состоялась накануне встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса 8 декабря в Сочи. Полный текст интервью вышел в эфир в субботу вечером.

Кремлевский чиновник заявил, что Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Грецией. «У нас очень много российских компаний, которые готовы инвестировать в экономику Греции. Мы заинтересованы в реализации огромных и масштабных проектов, как мы делаем в Турции. Конечно, это не означает, что разрешены все проекты. [in Greece]Например, мы строим атомную станцию ​​в Аккую в Турции, но, к сожалению, атомная энергия в Греции запрещена ».

Пресс-секретарь Путина отметила, что в России высоко оценивают решающую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Это тот парень, которого президент Путин ценит, потому что, когда президент Путин что-то говорит, он имеет в виду это и делает это. Это важно». Что касается разногласий между Россией и Турцией по ряду вопросов, кремлевский чиновник сказал, что «невозможно не существовать», отметив, что в Сирии были напряженные моменты между двумя странами, когда их интересы расходились по ряду вопросов. домены. Пресс-секретарь указал, что «каждый раз два президента считали возможным встретиться и просидеть пять, шесть или семь часов и не выходить перед прессой, не найдя решения. И каждый раз им удавалось это сделать».

Отвечая на вопрос о том, кто поддержит Россию в случае вооруженного инцидента в Эгейском море, кремлевский чиновник сказал, что «последнее, что мы хотели бы видеть в Эгейском море или Средиземноморье, — это то, что мы приближаемся к конфликту. Мы очень волновались в августе 2020 года, когда произошло столкновение между судами двух стран », подчеркнув, что желательно избегать повторения подобных аварий в будущем. Он сказал, что Россия хотела бы поддержать решение вопросов между Грецией и Турцией в Эгейском море. «Мы хотели бы поддержать решение», — сказал он, отметив, что Россия хотела бы, чтобы обе стороны принимали во внимание реальность, «потому что каждое решение — это улица с двусторонним движением и взаимное стремление к достижению решения».

На вопрос, ожидает ли Греция полной поддержки Россией действий Турции в Эгейском и Средиземном море, кремлевский чиновник сказал, что Турция настаивает на соблюдении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и требований Греции о заключении международно признанного соглашения. Безусловно, ширина континентального шельфа обитаемых островов в Эгейском море, а также размер исключительной экономической зоны нанесут ущерб национальным интересам Турции и лишат ее права использовать природные ресурсы региона. «Поэтому мы призываем обе стороны быть спокойными и рациональными в решении проблемы», — заключил пресс-секретарь Путина.