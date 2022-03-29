Пресс-секретарь Путина обвинил США в ведении «войны» против российской экономики

Дмитрий Песков, Президент России Владимир Путин глава спикера А заместитель начальника штаба обвиняет США и другие западные страны в том, что они «ведут войну против нас», когда речь идет о торговле и экономике.

сделал это замечание Во время интервью в понедельник со специальным корреспондентом PBS Райаном Чилкотом. Путин сказал, что хочет, чтобы европейские страны платили за газ из России в рублях, а не в долларах и евро, и Чилкот задался вопросом, прекратят ли они поставки, если его спрос не будет удовлетворен. «Ну, это зависит», — ответил Песков. Нет платежей, нет газа. Он сказал, что Россия должна «приспосабливаться к условиям. К сожалению, эти условия совершенно недружественные. И они враги, как и враги для нас».

Он добавил, что его страна «сейчас вступила в стадию… стадию тотальной войны». «И мы в России, мы почувствуем себя среди войн, потому что страны Западной Европы, США, Канада, Австралия… фактически… ведут войну против нас в торговле, экономике, захвате нашу собственность, конфискацию наших денег, разрыв наших финансовых отношений, и мы должны адаптироваться к новой реальности.

Песков сказал, что Россия десятилетиями говорила, что не хочет, чтобы НАТО продвигалась на восток, и что страна опасается, что «НАТО приблизится к нашим границам со своей военной инфраструктурой. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Не загоняйте нас в угол». Нет.»

Пескова спросили о размещении Россией ядерного оружия, и после нескольких нажатий Чилкота он, наконец, сказал: «Никто не думает о применении или даже идее о применении ядерного оружия». Он также назвал «тревожным» то, что президент Байден сказал, что Путин не может оставаться у власти, назвав это «личным оскорблением». Байден сказал не выступает за смену режима, Но Песков посчитал это заявление «совершенно неприемлемым», заявив, что «именно народ России решает на выборах», кто будет президентом. Многие западные страны и аналитики говорят, что при Путине российские выборы Не бесплатно и не честно.