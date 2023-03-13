Претензии Китая на «исторические права» в СКС и стремление Германии к «жизненному пространству» в Европе

Тот, кто не может вспомнить прошлое, обречен на его повторение.

— Джордж Сантаяна («Жизнь разума», 1905 г.)

первое слово

Когда председатель КНР Си Цзиньпин подверг критике права претендентов АСЕАН на их исключительные экономические зоны (ИЭЗ) в Южно-Китайском море в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (Unclos), он призвал к ответу с презрением.

К чести покойного президента Бениньо Акино III, только он из лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) дал правильный и твердый ответ Си, когда приказал филиппинскому правительству подать письмо . Дело против Китая в Постоянном арбитражном суде в Гааге.

Арбитражное дело против Китая и последующее решение в пользу Филиппин может стать самым замечательным и важным наследием президента Акино III для нации, и так оно и останется в глазах историков и будущих поколений.

Арбитражное дело и решение





Кратко исторические подробности:

В январе 2013 года Филиппины инициировали арбитражное разбирательство против Китая в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву (Unclos) по ряду вопросов, включая претензии на исторические права последнего в пределах линии из девяти пунктиров. Арбитражный суд Unclos, Приложение VII, назначил Постоянный арбитражный суд (PCA) в качестве протокола судебного разбирательства.

12 июля 2016 г. суд вынес решение в пользу Филиппин по большинству заявлений. Хотя он не будет «рассуждать ни о каком вопросе суверенитета над сухопутной территорией или определять какую-либо морскую границу между двумя сторонами», он пришел к выводу, что Китай исторически не осуществлял исключительный контроль над водами в пределах линии девяти водоразделов и не имеет «юридического кодекса». » основания для «требования« исторических прав »на ресурсы там. Он также пришел к выводу, что претензии Китая на исторические права на морские районы (в отличие от суши и территориальных вод) в пределах линии девяти водоразделов не будут иметь никаких юридических последствий, кроме тех, которые Китай отклонил решение и назвал его своим верховным лидером Си Цзиньпином, заявив, что «территориальный суверенитет и морские права Китая в Южно-Китайском море не будут затронуты так называемым филиппинским правлением в Южно-Китайском море». каким-либо образом», но Китай остается «приверженным разрешению споров» со своими соседями.

Сегодняшнее решение остается самой большой неудачей для Китая и Си в их грандиозных претензиях на водный путь и их неоднократных и наглых вторжениях в исключительные экономические зоны претендентов АСЕАН.

Каждый раз, когда обсуждается или упоминается вопрос Южно-Китайского моря, неизменно выносится арбитражное решение и всем напоминают о том, как признать недействительными требования Китая.

Постановление, хотя и разрушительное для него, не полностью запретило Китаю участвовать в его программе. Оно настаивало на провозглашении своих прав перед миром и своего суверенитета над всем Южно-Китайским морем. Он даже агрессивно расширил свою милитаризацию и построил искусственные острова на водном пути.

Сходства с Германией

Помимо получения арбитражного решения, Филиппины и другие истцы могли бы преподать Си бесценный урок смирения, заявив, что действия и претензии Китая в отношении SSC аналогичны заявлениям Адольфа Гитлера и Германии о необходимости «жить». космос», чтобы выжить в Европе во время Второй мировой войны.





Во всех прямых и обоснованных заявлениях о военно-морском споре большинство не видят, что претензии и действия Китая до ужаса похожи на то, что Гитлер и Третий рейх совершали во время Второй мировой войны.

Притязания Си на исторические права на SCS столь же ошибочны и пусты, как и притязания Адольфа Гитлера на «жизненное пространство» для Германии на пути во Вторую мировую войну.

В каждом из этих геополитических затруднений агрессор и агрессивная нация обращались к географам и картографам, чтобы заложить основу для своих фантастических заявлений и программ. Си Цзиньпин обратился к карте 1936 года, нарисованной Бай Мэйчжоу, «одним из самых влиятельных и уважаемых китайских географов, чьи работы были вдохновлены не только широтой и долготой, но и националистическими эмоциями».

Как пишет автор Дэниел Ергин в своей книге «Новая карта: энергия, климат и столкновение наций», Мейчу нарисовал карту с девятью пунктирами, которая находится «в центре сегодняшнего конфликта из-за Южно-Китайского моря». На карте есть линия из девяти пунктиров, идущая на юг от материкового Китая вдоль побережья Вьетнама к Индонезии и Малайзии, затем обратно на север вдоль побережья Филиппин и на восток к Тайваню.

Гитлер также обратился к немецкому географу и политологу за своей идеологией жизненного пространства.

Lebensraum: жизненное пространство

Геополитическая концепция жизненного пространства (по-немецки означает «жизненное пространство») представляла собой идею о том, что расширение земель необходимо для выживания людей. Хотя этот термин изначально использовался для поддержки колонизации, Гитлер адаптировал концепцию Lebensraum для поддержки своего стремления к немецкой экспансии на Восток.

В нацистской идеологии Lebensraum означало расширение Германии на Восток в поисках единства между немецким Volk (народом) и Землей (нацистская концепция «крови и почвы»).

Модифицированная нацистская теория Lebensraum стала внешней политикой Германии во времена Третьего рейха.

Концепция жизненного пространства возникла у немецкого географа и этнографа Фридриха Ратцеля (1844–1904), который изучал, как люди взаимодействуют с окружающей средой, и особенно интересовался миграцией людей. В 1901 году Ратцель опубликовал эссе «Der Lebensraum» («Жизненное пространство»), в котором утверждал, что всем людям (помимо животных и растений) необходимо расширять свое жизненное пространство, чтобы выжить.

Многие в Германии считали, что концепция Lebensraum Ратцеля поддерживает их интерес к созданию колоний по примеру Британской и Французской империй. С другой стороны, Гитлер сделал шаг вперед.

В целом Гитлер принял концепцию расширения, чтобы позволить немецкому народу выжить. Как он писал в своей книге «Майн кампф»:

«[W]Без оглядки на «традиции» и предрассудки, [Germany] Они должны найти в себе мужество собрать наш народ и свои силы, чтобы идти по пути, который приведет этот народ от его настоящего места жительства к новой земле и земле, и таким образом освободит их также от опасности исчезновения с земли или служения другим. как порабощенный народ».

Однако вместо того, чтобы добавлять колонии, чтобы сделать Германию больше, Гитлер хотел расширить Германию в Европе.

Считается, что добавление жилого пространства укрепит Германию, помогая решить внутренние проблемы, сделает ее сильнее в военном отношении и поможет сделать Германию экономически самодостаточной за счет добавления продуктов питания и других источников сырья.

Гитлер смотрел на восток, на экспансию Германии в Европу. Эта точка зрения заключалась в том, что Гитлер добавил расовый компонент в Lebensraum. Заявив, что Советским Союзом управляют евреи (после русской революции), Гитлер пришел к выводу, что Германия имеет право захватить русские земли.

Действительно, важной причиной его решения вторгнуться в Советский Союз в июне 1941 года было его желание получить жизненное пространство, которое он искал для Германии с 1925 года. в Сибирь, а остальных использовать в качестве рабочих в качестве рабов.

Мы знаем, что случилось с безумной погоней Германии за жизненное пространство.

Мы еще не знаем, в какой степени и насколько серьезно Китай отстаивает «исторические права».

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