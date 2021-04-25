Преттини побеждает Карацева и завоевывает первое место в Serbia Open

Теннис – Открытый чемпионат Австралии – Мельбурн-Парк, Мельбурн, Австралия, 15 февраля 2021 года, итальянец Маттео Перреттини на поле после ухода из матча четвертого раунда против грека Стефаноса Циципаса.

Итальянец Маттео Перреттини выиграл Serbian Open после победы над россиянином Асланом Карацевым 6-1 3-6 7-6 (0) в финальном матче теннисного центра Новака Джоковича на песчаных кортах в центре Белграда на берегу Дуная в воскресенье.

Береттини провел тай-брейк против Карацева в третьем сете тай-брейка 7: 0, поскольку российский игрок показал признаки усталости в первом сете и в тай-брейке после тяжелой трех с половиной часовой победы над первым номером мира Джоковичем в полуфинале. Суббота.

Карацев очень постарался, чтобы вернуться в матч после того, как его сняли с первого сета, и остался на плаву благодаря своей великолепной подаче, а россиянин сохранил матч-пойнт, чтобы форсировать тай-брейк.

Но это был пустой корабль прямо у себя дома, поскольку номер 10 в мире Переттини продолжал делать базовые выстрелы, которые не давали его противнику в ногу.

«Это был действительно хороший бой, – сказал Береттини перед полем после получения трофея. – Было приятно быть здесь, потому что я вернулся после травмы, и я должен поблагодарить свою команду за их тяжелую работу».

«Это была отличная неделя, и я счастлив выиграть этот турнир на глазах у моей семьи».

28-й номер мира Карацев, который поднялся на большую сцену в начале этого года, когда он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии в феврале и выиграл чемпионат Дубая по теннису в прошлом месяце, похвалил своего соперника.

«Поздравляю Маттео и его команду, они проделали здесь отличную работу. Это был отличный год для меня, и я с нетерпением жду следующих турниров».

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