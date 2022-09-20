Прибалтика закрывает границы для граждан России из-за войны на Украине

ВАРШАВА, Польша (AFP) – Эстония, Латвия и Литва в понедельник закрыли свои границы для большинства граждан России в ответ на широкую внутреннюю поддержку Россией войны на Украине.

В соответствии с скоординированным запретом на поездки россиянам, желающим поехать в страны Балтии в качестве туристов, с деловыми, спортивными или культурными целями, не будет разрешен въезд, даже если у них есть действующие визы для безрегистрационной Шенгенской зоны ЕС.

Ранее в этом месяце премьер-министры трех стран Балтии и Польши договорились прекратить прием российских граждан, заявив, что этот шаг защитит безопасность четырех стран-членов ЕС.

Россия – агрессивная и непредсказуемая страна. Три четверти его граждан поддерживают войну. В понедельник министр внутренних дел Литвы Агни Белутайт заявил, что неприемлемо, чтобы люди, поддерживающие войну, могли свободно путешествовать по миру, в Литву и Европейский Союз.

«Такая поддержка боевых действий может представлять угрозу безопасности нашей страны и Евросоюза в целом», — добавила она.

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Запрет включает исключения по гуманитарным соображениям, членов семей граждан ЕС, российских диссидентов, действующих дипломатов, работников транспорта и россиян, имеющих долгосрочные национальные виды на жительство или визы из 26 стран Шенгенского соглашения.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский подписал в понедельник постановления, которые введут в действие связанный с войной запрет на въезд в страну из России с 26 сентября. Польша, граничащая с оплотом России Калининградом, продолжает вводить строгие ограничения для иностранных гостей, оставшихся от коронавируса. -19 пандемия.

В восточном польском городе Белосток член Российской ассоциации культуры и образования в Польше сказал, что новый запрет имел бы большее влияние, если бы ограничения, связанные с пандемией, не в значительной степени ограничили поездки с Россией.

«После более чем двух лет ограничений мы не видим никаких перспектив для улучшения ситуации, и это самое худшее», — сказал Associated Press польский гражданин Анджей Романчук.

Он сказал, что районы по обе стороны польской границы с Калининградом пострадают с экономической точки зрения, потому что приграничное движение стимулирует местную торговлю. Россияне также делают покупки в польских городах, таких как Варшава или Краков.

В этом году в Польшу прибыло более 65 000 россиян, что аналогично аналогичному периоду прошлого года, но в десять раз меньше, чем до пандемии.

В МВД Литвы заявили, что начиная с полуночи 11 гражданам России был запрещен въезд в эту страну. Большинство из них пытались въехать наземным путем из Калининграда или из Белоруссии. Сообщений об авариях не поступало.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил финской газете Helsingin Sanomat, что российские рейсы вызывают опасения по поводу безопасности, поскольку «мы знаем, что российские шпионы использовали фальшивые удостоверения личности и осуществляли различные действия в Европе с использованием туристических виз».

Эстония с населением 1,3 миллиона человек зафиксировала сотни тысяч пересечений границы российскими гражданами с начала войны России с Украиной.

Однако страны Балтии не могут запретить гражданам России въезжать через другую страну Шенгенского соглашения. Они хотят, чтобы аналогичные ограничения на поездки были введены всеми 27 государствами-членами Европейского Союза.

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Евросоюз уже запретил авиасообщение с Россией после ее вторжения в Украину. Но до запрета россияне все еще могли путешествовать по суше в Эстонию, и, похоже, тогда они летали рейсами в другие европейские направления.

На саммите ЕС в прошлом месяце 27 членов блока разделились во мнениях относительно того, следует ли вводить широкий запрет на выдачу виз гражданам России, разрываясь между желанием усилить давление на президента России Владимира Путина и опасениями по поводу наказания простых россиян, которые могут даже не поддержать его страна. . Война на Украине.

Европейский Союз ужесточил визовые ограничения для российских чиновников и бизнесменов в мае, но Польша и страны Балтии призвали к более широкому запрету на въезд туристов. Германия и Франция возглавляют кампанию по ужесточению визовых ограничений для россиян, а не по прямому запрету.

Чешская Республика, которая не имеет общей границы с Россией, была одной из первых стран ЕС, прекративших выдачу виз российским гражданам, согласившись на эту меру на следующий день после вторжения России в Украину 24 февраля.

Три прибалтийских государства когда-то были республиками Советского Союза, а Польша и Чехия, входившие тогда в состав Чехословакии, были сателлитами Москвы. Это прошлое делает их особенно чувствительными к агрессии Москвы в Украине.

Свой вклад внесли корреспонденты Associated Press Ян Олсен в Копенгагене, Людас Дапкус в Вильнюсе, Литва, Гэри Таннер в Таллинне, Эстония, и Карел Яничек в Праге.