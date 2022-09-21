Приближается зима, а Путин терпит неудачу

Когда президент России Владимир Путин 24 февраля начал агрессивную войну против Украины, он явно рассчитывал на быструю и легкую победу. После того, как он намекнул на слова Он полагал, что Украина — надуманная фантазия нации, но она рухнет. преданный идее Примерно 85% российской армии находится на действительной службе в так называемой «спецоперации».

С внезапным успехом ВСУ» контр-атака В последние недели война вступила в новую фазу.

Ясно, что Путин сильно недооценил страну, которую он завоевывает. Вы до сих пор! В 2014 году, после аннексии Крыма, он попытался захватить большую часть востока и юга Украины с помощью марионеточных сил и прямого военного вмешательства, но украинцы мобилизовали решительная защита Об их свободе и независимости — и в этом году они сделали это снова.

К апрелю Кремль уже был вынужден признать, что его усилия по захвату Киева и свержению украинского руководства Не удалось. Вывод российских войск из районов, окружающих столицу, открыл сцену бессмысленных разрушений и военные преступления. В настоящее время российские военачальники находятся на втором этапе агрессии. об их фокусе Захватить Донецкую и Луганскую области, составляющие восточный Донбасс Украины, а также Все побережье Черного моря Восточная Одесса.

За последние шесть месяцев Европа пережила самые ожесточенные боевые действия со времен Второй мировой войны. Российская артиллерия обстреляла украинские города и села, беспорядочно нанося удары по жилым кварталам, больницам, детским садам и электростанциям. Однако прогресс России был намного больше. Ограничено чем ожидалось. Оснащенные современным западным вооружением, украинские войска сумели устоять. Конфликт, похоже, превратился в Затяжная война на истощение. Хотя русское наступление застопорилось, больший размер России означал, что она сможет продолжать распределять ресурсы (хотя и с уменьшением качества). Перспективы Украины оставались крайне неопределенными.

Но сейчас ситуация, похоже, изменилась. Украина запустила контр-атака На юге, вокруг Херсона, потом гром атаки На русских позициях на северо-востоке, в районе Харькова, второго по величине города страны. Побывав в Киеве, когда стали появляться новости о стремительном наступлении украинских войск, могу сказать, что настроение было эйфорическим. Все говорили: «Вот, мы показали миру, что победа возможна».

Настроение в Москве Говорят, что это противоположно ликующему — как и должно быть. Россияне быстро осознают, что разгром украинской армии и оккупация всей страны, как об этом говорил Путин, невозможно.

Отсюда прокремлевские блогеры стали жаловаться на стратегические просчеты и нехватку припасов для войск. как таковой висит один Скажем так: «Мы уже проиграли, остальное — лишь вопрос времени». даже в российские официальные СМИЧеловек находит шок и отчаяние. В то время как одни аналитики решительно выступают за объявление тотальной войны и всеобщую мобилизацию, другие утверждают, что это не поможет и что пришло время политических переговоров с Украиной. Но в целом четкого посыла нет. Путин из своего укрытия в Кремле, продолжай настаивать Что все идет по плану. Но очевидно, что это утверждение утратило свою достоверность.

Без всякой реальной перспективы военной победы Путин сейчас отключить питание в Европу, надеясь, что суровая зима заставит европейцев отказаться от поддержки Украины. Но это очередной просчет Кремля. Европейцы бы так не поступили. Европа снизила свою зависимость от российского газа с от 40% до 9% Всего за несколько месяцев запас газа на зиму уже восполнен на 84%. Хотя трудности сохраняются, это не окажет решающего политического влияния. Энергетический шантаж был одним из последних орудий Путина, и с каждым днем ​​он становится все медленнее.

Теперь Европа и США должны усилить поддержку Украины. предоставлять 5 миллиардов евро В месяц, необходимый для существования украинского государства, потребуется всего около 0,03% ВВП ЕС. Эта поддержка должна сопровождаться продолжающимися усилиями по укреплению и переоснащению вооруженных сил Украины большим количеством западного оружия. Соединенные Штаты явно были лидером здесь, но Европа также должна внести свой вклад.

Я подозреваю, что Путин будет прятаться в крепости Кремля (и информационном пузыре) всю зиму, ожидая, когда его антиевропейская политическая стратегия сработает. В конце концов, даже в Москве станет ясно, что и военная, и политическая стратегии провалились. В этот момент возникнет принципиально новая ситуация. Мало того, что всем станет ясно, что Россия не может победить, но может также начать казаться, что Россия собирается проиграть войну, начатую Путиным.

В этот момент у России не будет иного выбора, кроме как оставить в прошлом глубокий стратегический провал путинского режима.