Прибрежный Нью-Гэмпшир опасается зимнего шторма: возможно наводнение

Шторм вызывает опасения на побережье Нью-Гэмпшира: эрозия пляжа и возможное наводнение Обновлено: 10:24 по восточноевропейскому времени, 16 января 2022 г.



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Приближающийся зимний шторм также принес проблемы на побережье. Предупреждение о сильном ветре на прямой береговой линии было размещено до понедельника в 16:00, в основном из-за порывов ветра, которые могут нанести ущерб юго-восточному ветру со скоростью до 60-65 миль в час. Разбрызгивание, а также эрозия пляжа, возможность незначительного затопления во время прилива, которое астрономически велико, 10:55 утра в понедельник утром — это временные рамки для этого. Поэтому, если вы живете на побережье, подготовьтесь к отключению электроэнергии, убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен, и если у вас есть генератор, и убедитесь, что у вас есть то, что вам нужно для него, если отключение электроэнергии произойдет снаружи, поэтому их время будет во время утренние часы и в начале дня, когда мы увидим пик ветра.