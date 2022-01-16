Прибрежный Нью-Гэмпшир опасается зимнего шторма: возможно наводнение

Шторм вызывает опасения на побережье Нью-Гэмпшира: эрозия пляжа и возможное наводнение
Приближающийся зимний шторм также принес проблемы на побережье. Предупреждение о сильном ветре на прямой береговой линии было размещено до понедельника в 16:00, в основном из-за порывов ветра, которые могут нанести ущерб юго-восточному ветру со скоростью до 60-65 миль в час. Разбрызгивание, а также эрозия пляжа, возможность незначительного затопления во время прилива, которое астрономически велико, 10:55 утра в понедельник утром — это временные рамки для этого. Поэтому, если вы живете на побережье, подготовьтесь к отключению электроэнергии, убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен, и если у вас есть генератор, и убедитесь, что у вас есть то, что вам нужно для него, если отключение электроэнергии произойдет снаружи, поэтому их время будет во время утренние часы и в начале дня, когда мы увидим пик ветра.
Шторм вызывает опасения на побережье Нью-Гэмпшира: эрозия пляжа и возможное наводнение
Видео: у метеоролога Хейли ЛаПойнт есть больше информации о прибрежных проблемах, связанных с зимним штормом в понедельник. Предупреждение о сильном ветре было объявлено для побережья, где в понедельник утром порывы ветра могут достигать 65 миль в час. Прибрежные наводнения и брызги вероятны во время прилива около 11 часов утра понедельника. Есть опасения и по поводу эрозии пляжей. Почасовое расписание смотрите здесь.
Видео: Метеоролог Хейли ЛаПойнт имеет больше информации о прибрежных проблемах с Зимний шторм в понедельник.
Предупреждение о сильном ветре было объявлено для побережья, где в понедельник утром порывы ветра могут достигать 65 миль в час. Прибрежные наводнения и брызги вероятны во время прилива около 11 часов утра понедельника. Есть опасения и по поводу эрозии пляжей.
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