Прибыль Дойче Банка в России подскочила в 2022 году на фоне падения активов

(Рейтер) — Прибыль российской дочерней компании Deutsche Bank подскочила почти в шесть раз в 2022 году до 5,4 млрд рублей (66,42 млн долларов), показали российские аудиторские документы, что является последним примером того, как иностранный кредитор получает значительную прибыль на российском рынке.

Иностранные банки взяли на себя операции российских кредиторов, которые попали под широкомасштабные западные санкции, введенные после решения Москвы направить в Украину десятки тысяч военнослужащих в феврале прошлого года.

Deutsche Bank заявил, что свернет свой бизнес в России в марте 2022 года, присоединившись к другим иностранным кредиторам, покидающим страну. В последние годы она уже сократила свое присутствие в России и продолжает снижать риски российских ИТ-операций, включая перевод персонала.

Прибыль за период подскочила более чем на 480% до 5,4 млрд рублей. Однако совокупные активы уменьшились на 36,3% до 81,6 млрд руб.

Чистый процентный доход подскочил более чем в 10 раз и составил чуть более 7 млрд рублей. Россия повысила основную процентную ставку до 20% в экстренном порядке после того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию», а затем постепенно снизила ее до 7,5%.

Deutsche Bank отказался от комментариев.

В своем годовом отчете группа сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2022 года кредитный риск Deutsche Bank в России составил 806 млн евро (884,02 млн долларов США) на брутто-основе и около 0,2% от общего кредитного портфеля. Это сопоставимо с 1397 миллионов евро год назад.

«Большинство кредитных рисков связаны с крупными российскими компаниями, осуществляющими физические операции и денежные потоки за пределами России», — говорится в отчете банка. «Такие существующие кредиты могут быть предоставлены внутри DB Moscow или за рубежом другими организациями группы за пределами России».

Российская дочерняя компания итальянского банка Intesa Sanpaolo продемонстрировала скачок прибыли в 2022 году, в то время как австрийский Raiffeisen International Bank в прошлом году получил более половины своей прибыли из России.

Документы аудита от 31 марта впервые были обнародованы в четверг.

История продолжается

(1 доллар = 81,3060 руб.)

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(Репортаж Александра Мару и Елены Фабричной; редакция Барбары Льюис)