Прибыль российских компаний в январе упала на 21,3%, а деловой климат ухудшился

МОСКВА (Рейтер) — Данные Федеральной службы статистики в среду показали, что российские компании получили прибыль в размере 2,34 трлн рублей (30,25 млрд долларов) в январе, что на 21,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как деловой климат ухудшился.

Решение Москвы ввести 24 февраля 2022 года в Украину десятки тысяч военнослужащих привело к введению санкций в отношении десятков крупных компаний и целых секторов российской экономики, в частности финансового и энергетического секторов.

Чиновники назвали падение корпоративных доходов ключевой проблемой для экономики, которая в прошлом году сократилась на 2,1% и, по большинству оценок, в 2023 году произойдет еще одно падение.

В прошлом году российская экономика оказалась неожиданно устойчивой, но возвращение к доконфликтному уровню благосостояния может быть далеким, поскольку все больше государственных расходов направляется на вооруженные силы.

Падение прибыли в январе последовало за падением на 12,6% в 2022 году и сопровождалось снижением деловой уверенности.

Данные Росстата показали, что прибыль российских компаний в декабре составила 2,18 трлн рублей, сократившись на 22,5% с 2,81 трлн рублей в декабре 2021 года.

Индекс делового доверия Росстата, который в этом году рос, в марте снизился на 3,3% в обрабатывающей промышленности и на 2,3% в горнодобывающей промышленности.

Росстат сообщил, что среди 4600 опрошенных организаций число ожидающих увеличения производства в течение следующих трех месяцев по-прежнему выше, чем ожидающих снижения производства.

(1 доллар = 77,3455 руб.)

(Репортаж Дарьи Корсунской и Александра Мару; редакция Марка Поттера)