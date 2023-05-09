Прибыль Nintendo за 2023 год: продажи Switch упали на 22%

- Nintendo сообщила о снижении прибыли и выручки в финансовом году из-за снижения продаж домашней консоли Switch.
- Японский игровой гигант продал 17,97 миллиона единиц флагманской консоли серии Nintendo Switch, что примерно соответствует его прогнозу в 18 миллионов единиц на финансовый год.
- На финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года, Nintendo прогнозирует продажи 15 миллионов единиц Switch.
Nintendo надеется, что крупные игры, такие как Mario и Zelda, помогут сохранить интерес геймеров к старой серии Switch Console.
Чарли Трибалло | АФП | Гетти Изображений
Nintendo сообщила о снижении прибыли и выручки в финансовом году из-за снижения продаж домашней консоли Switch.
За полный финансовый год, который длился с апреля 2022 года по 31 марта этого года, Nintendo сообщила о выручке в размере 1,6 трлн иен, что соответствует ее собственным ожиданиям. Это было снижение на 5,5% в годовом исчислении.
Nintendo сообщила о чистой прибыли в размере 432,7 млрд иен за финансовый год, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако это оказалось лучше, чем прогноз компании в 370 миллиардов иен.
Японский игровой гигант продал 17,97 миллиона единиц своей флагманской серии консолей Nintendo Switch, что соответствует его прогнозу в 18 миллионов единиц на финансовый год. Для сравнения, в финансовом году, закончившемся в марте 2022 года, было продано более 23 миллионов устройств Switch, что на 22% меньше.
Nintendo заявила, что «нехватка полупроводников и других компонентов повлияла на производство примерно до конца лета», и компания не увидела «роста продаж в основном в праздничный сезон», как это было годом ранее.
На финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года, Nintendo прогнозирует продажи 15 миллионов единиц Switch.
Nintendo конкурирует со старой консолью Switch, которая существует на рынке уже шесть лет, и инвесторы обеспокоены тем, что ее продажи, возможно, достигли своего пика. Компании дважды приходилось снижать прогноз продаж Switch в прошлом финансовом году после разочаровывающего праздничного сезона.
За время существования Switch Nintendo пыталась обновить консоль портативной версией и версией с улучшенным экраном. Это помогло в краткосрочной перспективе, но не остановило общую тенденцию к снижению продаж.
Напротив, конкурент Sony сообщила о самой высокой прибыли за год, закончившийся 31 марта. Компания также продала рекордные 19,1 миллиона консолей PlayStation 5 в финансовом году. PlayStation 5 от Sony поступила в продажу чуть более двух лет назад, так что она все еще находится в зачаточном состоянии.
Акции Nintendo выросли в этом году на 3,6%, а акции Sony — на 25%.
«Nintendo Switch отлично зарекомендовала себя, но определенно уже прошла свой пик», — сказал CNBC Серкан Тото, генеральный директор токийской консалтинговой фирмы Kantan Games.
«Исходя из прогнозов на новый финансовый год, я не ожидаю никаких чудес, а скорее компанию, которая автоматически запускается и выполняет свою домашнюю работу для существующих пользователей Switch. Каждый консольный цикл подходит к концу, и Nintendo, которая сейчас нуждается, тоже. нового оборудования, чтобы оживить его продажи».
Ключевым моментом для Nintendo сейчас является то, как она продолжает получать доход от своих 114 миллионов пользователей в год. Игровой гигант имеет солидное портфолио культовых игр и персонажей от Pokemon до Mario.
Тем не менее, Nintendo заявила, что продажи программного обеспечения за год, закончившийся 31 марта, составили 213,96 млн единиц, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.
Nintendo собирается выпустить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в пятницу, одну из своих самых популярных франшиз.
Компания ожидает, что продажи программного обеспечения в текущем финансовом году составят 180 миллионов единиц, что указывает на ожидания дальнейшего спада.
Nintendo заявила, что ожидает, что ее чистая прибыль упадет на 21,4% до 340 миллиардов иен в год, заканчивающийся в марте 2024 года.
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