Прибыль Nintendo за 2023 год: продажи Switch упали на 22%

Nintendo надеется, что крупные игры, такие как Mario и Zelda, помогут сохранить интерес геймеров к старой серии Switch Console.

Nintendo сообщила о снижении прибыли и выручки в финансовом году из-за снижения продаж домашней консоли Switch.

За полный финансовый год, который длился с апреля 2022 года по 31 марта этого года, Nintendo сообщила о выручке в размере 1,6 трлн иен, что соответствует ее собственным ожиданиям. Это было снижение на 5,5% в годовом исчислении.

Nintendo сообщила о чистой прибыли в размере 432,7 млрд иен за финансовый год, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако это оказалось лучше, чем прогноз компании в 370 миллиардов иен.

Японский игровой гигант продал 17,97 миллиона единиц своей флагманской серии консолей Nintendo Switch, что соответствует его прогнозу в 18 миллионов единиц на финансовый год. Для сравнения, в финансовом году, закончившемся в марте 2022 года, было продано более 23 миллионов устройств Switch, что на 22% меньше.

Nintendo заявила, что «нехватка полупроводников и других компонентов повлияла на производство примерно до конца лета», и компания не увидела «роста продаж в основном в праздничный сезон», как это было годом ранее.

На финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года, Nintendo прогнозирует продажи 15 миллионов единиц Switch.

Nintendo конкурирует со старой консолью Switch, которая существует на рынке уже шесть лет, и инвесторы обеспокоены тем, что ее продажи, возможно, достигли своего пика. Компании дважды приходилось снижать прогноз продаж Switch в прошлом финансовом году после разочаровывающего праздничного сезона.

За время существования Switch Nintendo пыталась обновить консоль портативной версией и версией с улучшенным экраном. Это помогло в краткосрочной перспективе, но не остановило общую тенденцию к снижению продаж.

Напротив, конкурент Sony сообщила о самой высокой прибыли за год, закончившийся 31 марта. Компания также продала рекордные 19,1 миллиона консолей PlayStation 5 в финансовом году. PlayStation 5 от Sony поступила в продажу чуть более двух лет назад, так что она все еще находится в зачаточном состоянии.

Акции Nintendo выросли в этом году на 3,6%, а акции Sony — на 25%.