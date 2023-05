Прибыль Nintendo за 2023 год: продажи Switch упали на 22%

«Nintendo Switch отлично зарекомендовала себя, но определенно уже прошла свой пик», — сказал CNBC Серкан Тото, генеральный директор токийской консалтинговой фирмы Kantan Games.

«Исходя из прогнозов на новый финансовый год, я не ожидаю никаких чудес, а скорее компанию, которая автоматически запускается и выполняет свою домашнюю работу для существующих пользователей Switch. Каждый консольный цикл подходит к концу, и Nintendo, которая сейчас нуждается, тоже. нового оборудования, чтобы оживить его продажи».

Ключевым моментом для Nintendo сейчас является то, как она продолжает получать доход от своих 114 миллионов пользователей в год. Игровой гигант имеет солидное портфолио культовых игр и персонажей от Pokemon до Mario.

Тем не менее, Nintendo заявила, что продажи программного обеспечения за год, закончившийся 31 марта, составили 213,96 млн единиц, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.

Nintendo собирается выпустить The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в пятницу, одну из своих самых популярных франшиз.

Компания ожидает, что продажи программного обеспечения в текущем финансовом году составят 180 миллионов единиц, что указывает на ожидания дальнейшего спада.

Nintendo заявила, что ожидает, что ее чистая прибыль упадет на 21,4% до 340 миллиардов иен в год, заканчивающийся в марте 2024 года.