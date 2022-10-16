Прибытие первых российских солдат в Беларусь совместными силами: министерство

Минобороны в Минске сообщило в субботу, что в Беларусь прибыл первый российский военнослужащий, который будет участвовать в новом совместном с белорусскими силами контингенте.

«В Беларусь прибыли первые колонны российских военнослужащих региональной группировки войск», — сообщили в ведомстве, добавив, что их задачей было «исключительно усилить охрану и оборону границ».

На кадрах из министерства видно, как солдат встречают женщины в традиционных костюмах, раздающие хлеб и соль.



В понедельник белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Украина планирует напасть на его страну, и объявил о совместных действиях с Москвой.

Лукашенко обвинил Польшу, Литву и Украину в подготовке белорусских радикалов «для осуществления диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране».

Развертывание вызвало опасения, что белорусские силы присоединятся к российским силам в их нападении на Украину.

В пятницу Лукашенко заявил российским журналистам, что белорусская армия и ее 70-тысячный личный состав станут «базой» для этих объединенных сил.

Белорусский лидер не уточнил, сколько российских солдат ожидается, но сказал: «Нам не нужно заказывать из России 10-15 тысяч человек. У них там другие проблемы, знаете ли».

Минск заявил во вторник, что подразделение носило «чисто оборонительный характер».

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «попытке непосредственно втянуть Беларусь в эту войну» на встрече «Большой семерки» в минувший вторник.

Зеленский призвал направить на украинско-белорусскую границу миссию международных наблюдателей.

Лукашенко заявил в интервью NBC, опубликованном в пятницу вечером, что его страна поддерживает Россию, но «мы никого не убивали и никого убивать не будем».

«Нас никто не просил участвовать в этом процессе, не Россию в данном случае, и мы не собираемся ввязываться», — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что его страна «лечит русских и украинцев, кормит русских и украинцев» и принимает украинских беженцев.

Лукашенко является союзником президента России Владимира Путина и позволил силам Москвы использовать территорию Беларуси для начала военной операции против Киева в феврале.

Но белорусские вооруженные силы в атаке участия пока не принимали.

Беларусь финансово и политически зависит от своего главного союзника России.

