Приветствуем в нашем университете первых студентов-гуманитариев

«Цели моей карьеры на протяжении всей жизни заключаются в том, чтобы способствовать самодостаточности и обеспечивать достойный доступ к основным услугам среди уязвимых слоев населения. Какими бы амбициозными ни были эти цели, я искренне верю, что страсть, упорный труд и возможность учиться в Манчестере помогут мне двигаться вперед к этому. Цель.»

Еще одним бенефициаром является Алона Дырябина, студентка клинической и медицинской психологии, которая бежала в Польшу после того, как российское вторжение вынудило ее покинуть свой родной город под Киевом. «Несмотря на то, что я стала беженцем, я все еще отчаянно хотела продолжить свое образование независимо от обстоятельств», — сказала Алона. «Моя мечта — получить глубокие знания и навыки в области клинической психологии и психологии здоровья, чтобы я могла продвигать психическое здоровье в Украине и за рубежом, особенно для украинских беженцев, которые сейчас разбросаны по всему миру».

Студент-электрик Ефим Лунев из Харькова (Украина) был вынужден бежать со своей семьей, так как город разрушали российские бомбы. «Россия бомбила мой город, особенно жилые районы, день и ночь с начала войны», — сказал он. «Более 1100 многоэтажных жилых домов, 60 школ, десятки детских садов, больниц, библиотек и даже наш знаменитый Оперный театр и Музей изящных искусств лежат в руинах. Бомбы разрушили многие из моих университетских зданий, и, как сообщается, некоторые студенты и преподаватели были убит».

«Я полюбил Манчестер с того момента, как приехал сюда. Этот город уникален, и университет выглядит так потрясающе, особенно потрясающее инженерное здание. Я хотел бы получить высшее образование и получить глубокие знания в области инженерии. Я действительно заинтересован в вопросы возобновляемой энергетики и глобального потепления, и я хочу сосредоточиться на совершенствовании своих знаний в этой области – я уверен, что университет поможет мне в этом».

Сирийский студент-медик-микробиолог Махмуд Куми — еще один получатель диплома, который теперь может учиться на степень магистра после того, как его семья дважды была перемещена во время продолжающейся гражданской войны, а он и его отец были заключены в тюрьму за принадлежность к меньшинству, связанному с оппозицией. . Ранее он работал в Сирийском Арабском Красном Полумесяце в качестве гуманитарного полевого врача, помогая лечить своих соотечественников, раненых в ходе конфликта.

Махмуд сказал: «Эпидемиология и микробиология затрагивают всех людей во всем мире, что было очевидно во время пандемии COVID19, когда микробиологи были на передовой борьбы с вирусом и принятия важных решений — однако сирийская система здравоохранения не уделяет особого внимания науке о Эпидемиология и микробиологические исследования. . После более чем десятилетия жестокой войны обеспечение будущего внутри Сирии стало несбыточной мечтой — теперь единственное решение — искать возможности за границей. Поэтому я должен пройти этот путь, чтобы удовлетворить потребности моей страны».

«Быть ​​здесь для меня очень много значит, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы отдать долг этому городу — я всегда буду благодарен».